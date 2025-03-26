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Ankara’da Yeni Gündem CHP Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu Aday Olacak mı? Kılıçdaroğlu Geri Dönecek mi?

Ankara’da Yeni Gündem CHP Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu Aday Olacak mı? Kılıçdaroğlu Geri Dönecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 08:46

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ve belirsizlikler devam ediyor. Eski CHP’li Lütfü Savaş’ın olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması sonrası CHP’de işler bir kez daha karıştı. 6 Nisan’da yapılması beklenen olağanüstü kurultay öncesinde yeni sürpriz de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti liderliğine dönme olasılığı gündeme geldi. 

İşte CHP’de yaşanan belirsizlikler ve olağanüstü kurultay öncesi son gelişmeler…

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2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin kurultay kararının iptali istendi.

2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin kurultay kararının iptali istendi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması, bir kez daha gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu. CHP yöneticileri ise bütün bu olasılıklara karşı 'B Planlarının hazır olduğunu' belirtiyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor.

Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, 'Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır' görüşünü savunuyor.

'Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir' diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir bilgi paylaştı:

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir bilgi paylaştı:

“Bu arada olağanüstü kurultaya giderken gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda kararını vermiş değil. Kılıçdaroğlu’nun aday olmama ihtimali daha güçlü gözüküyor. “

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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