Ankara’da Yeni Gündem CHP Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu Aday Olacak mı? Kılıçdaroğlu Geri Dönecek mi?

Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, 'Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır' görüşünü savunuyor.

'Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir' diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.