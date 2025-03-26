Ankara’da Yeni Gündem CHP Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu Aday Olacak mı? Kılıçdaroğlu Geri Dönecek mi?
Ankara’da Yeni Gündem CHP Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu Aday Olacak mı? Kılıçdaroğlu Geri Dönecek mi?
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ve belirsizlikler devam ediyor. Eski CHP’li Lütfü Savaş’ın olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması sonrası CHP’de işler bir kez daha karıştı. 6 Nisan’da yapılması beklenen olağanüstü kurultay öncesinde yeni sürpriz de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti liderliğine dönme olasılığı gündeme geldi.
İşte CHP’de yaşanan belirsizlikler ve olağanüstü kurultay öncesi son gelişmeler…
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2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin kurultay kararının iptali istendi.
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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir bilgi paylaştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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