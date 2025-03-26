İBB'de Seçim: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Gelecek Vekil Başkan Seçiliyor: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Nuri Aslan
İBB'de Seçim: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Gelecek Vekil Başkan Seçiliyor: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Nuri Aslan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim bugün belli olacak.
İBB Meclisi'nde çoğunluk koltuğa sahip olan CHP grubu, Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekil başkan olarak Nuri Arslan’ın geçmesi konusunda uzlaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine göreve gelecek kişi bugün yapılacak belediye meclisi oylaması sonrası belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediye meclisinde koltuk sayısı fazla olan CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek isim üzerinde uzlaştı.
Nuri Arslan Kimdir?
Seçim nasıl yapılacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın