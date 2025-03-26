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İBB'de Seçim: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Gelecek Vekil Başkan Seçiliyor: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Nuri Aslan

İBB'de Seçim: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Gelecek Vekil Başkan Seçiliyor: Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Nuri Aslan

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 08:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim bugün belli olacak. 

İBB Meclisi'nde çoğunluk koltuğa sahip olan CHP grubu, Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekil başkan olarak Nuri Arslan’ın geçmesi konusunda uzlaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine göreve gelecek kişi bugün yapılacak belediye meclisi oylaması sonrası belli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine göreve gelecek kişi bugün yapılacak belediye meclisi oylaması sonrası belli olacak.

İstanbul Valiliği, İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için üyelerin bugün saat 13:00 toplayacağını açıkladı. 

İstanbul Valiliği’nin açıklamasından sonra CHP kulislerinde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak muhtemel isimler dillendirilmeye başlanmıştı.

Belediye meclisinde koltuk sayısı fazla olan CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek isim üzerinde uzlaştı.

Belediye meclisinde koltuk sayısı fazla olan CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek isim üzerinde uzlaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında yerine vekaleten bakan isin olan Nuri Arslan, CHP’nin İBB başkanlığına vekalet etmesi için üzerinde uzlaştığı isim oldu. 

Nuri Arslan, İmamoğlu tarafından 19 Mart Çarşamba günü el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısı İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, gözaltı kararı sonrasında başkanlığa vekalet etmişti.

Nuri Arslan Kimdir?

Nuri Arslan Kimdir?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Aslan, üniversite eğitimini de burada tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekâleten getirilen Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nuri Aslan, kariyer hayatına özel bir şirkette genel müdürlük görevini üstlenerek başladı. 1999 yılında ise siyaset sahnesindeki yerini aldı. 1999 yıldan 2004 yılına kadar İstanbul'un ilçesi olan Küçükçekmece'de Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra 2009 ila 2017 yıllarında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili oldu. 2014 ila 2018 yıllarında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 

2014 yılına gelindiğinde ise İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2021 yılında kuruldaki görevinden ayrıldı. 

Ayrıca 2009 ila 2020 yıllarında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği; 2011 ila 2019 yıllarında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyeliği de bugüne kadar üstlendiği görevler arasında yer alıyor.

2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, görevini 2024 yılına kadar devam ettirdi. Aynı yıl gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleriyle bir kez daha aynı görevleri üstlendi. 15 Nisan'da yapılan oylamanın ardından ise Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Seçim nasıl yapılacak?

Seçim nasıl yapılacak?

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, oylama Belediye Meclis üyeleri arasında gizli yapılacak. İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada ise salt çoğunluk yeterli olacak. Ki seçimin 3. turda bitmesi olası. Bitmedi, salt çoğunluk sağlanamadı diyelim! O zaman da en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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