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'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Tutuklandı

'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Tutuklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 20:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylığı sırasında 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin, gözaltına alınmıştı. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın bugün aktardığı haberde Gezgin'in adliyeye sevk edildiği belirtilmişti.

Avukatı Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurdu.

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2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'na seçim kampanyası sırasında "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı.

2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'na seçim kampanyası sırasında "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyerek sloganın bulunmasını sağlayan Berkay Gezgin gözaltına alınmıştı.

Saraçhane'de düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alındığı açıklanan Berkay Gezgin'in bugün 60 saattir gözaltında olduğu belirtilmişti. Bugün Sözcü'den Deniz Işık Balkan, Gezgin'in adliyeye sevk edildiğini duyurmuştu.

Berkay gezgin tutuklandı.

Berkay gezgin tutuklandı.

Gezgin'in kardeşi ağabeyi hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından aktarmıştı. Yaptığı paylaşımda, ''Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi, morali gayet yüksek.'' diye yazmıştı.

Avukatı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı, 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in tutuklandığını açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Berkay Gezgin'in duruşmasından anları ve tutuklanma haberini paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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