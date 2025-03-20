İBB Başkan Vekilliğine Getirilen Nuri Aslan Kimdir? Nuri Aslan'ın Eğitim ve Kariyer Hayatı
İBB Başkan Vekilliğine Getirilen Nuri Aslan Kimdir? Nuri Aslan'ın Eğitim ve Kariyer Hayatı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısıyla İBB Başkanı görevine vekaleten getirilen isim İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan oldu. Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği kararın ardıdan pek çok kişi Nuri Aslan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Nuri Aslan kimdir? Daha önce hangi görevlerde yer aldı?
İşte, detaylar...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yerine Kim Geldi?
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İBB Başkanı Görevine Getirilen Nuri Aslan Kimdir?
Nuri Aslan'ın Kariyer Hayatı ve İBB'de Aldığı Görevler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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