İBB Başkan Vekilliğine Getirilen Nuri Aslan Kimdir? Nuri Aslan'ın Eğitim ve Kariyer Hayatı

Nuri Aslan, kariyer hayatına özel bir şirkette genel müdürlük görevini üstlenerek başladı. 1999 yılında ise siyaset sahnesindeki yerini aldı. 1999 yıldan 2004 yılına kadar İstanbul'un ilçesi olan Küçükçekmece'de Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra 2009 ila 2017 yıllarında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili oldu. 2014 ila 2018 yıllarında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2014 yılına gelindiğinde ise İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2021 yılında kuruldaki görevinden ayrıldı.

Ayrıca 2009 ila 2020 yıllarında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği; 2011 ila 2019 yıllarında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyeliği de bugüne kadar üstlendiği görevler arasında yer alıyor.

2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, görevini 2024 yılına kadar devam ettirdi. Aynı yıl gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleriyle bir kez daha aynı görevleri üstlendi. 15 Nisan'da yapılan oylamanın ardından ise Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.