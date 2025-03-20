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İBB Başkan Vekilliğine Getirilen Nuri Aslan Kimdir? Nuri Aslan'ın Eğitim ve Kariyer Hayatı

İBB Başkan Vekilliğine Getirilen Nuri Aslan Kimdir? Nuri Aslan'ın Eğitim ve Kariyer Hayatı

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 17:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısıyla İBB Başkanı görevine vekaleten getirilen isim İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan oldu. Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği kararın ardıdan pek çok kişi Nuri Aslan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Nuri Aslan kimdir? Daha önce hangi görevlerde yer aldı?  

İşte, detaylar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yerine Kim Geldi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yerine Kim Geldi?

Önce diploması iptal edilen sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten getirilen isim CHP'li İBB Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan getirildi. 

İmamoğlu tarafından 19 Mart Çarşamba günü el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısı İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

İBB Başkanı İmamoğlu'nun vekalet yazısında ise, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir' ifadeleri yer aldı.

İBB Başkanı Görevine Getirilen Nuri Aslan Kimdir?

İBB Başkanı Görevine Getirilen Nuri Aslan Kimdir?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Aslan, üniversite eğitimini de burada tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 

Nuri Aslan'ın Ailesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekâleten getirilen Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nuri Aslan'ın Kariyer Hayatı ve İBB'de Aldığı Görevler

Nuri Aslan'ın Kariyer Hayatı ve İBB'de Aldığı Görevler

Nuri Aslan, kariyer hayatına özel bir şirkette genel müdürlük görevini üstlenerek başladı. 1999 yılında ise siyaset sahnesindeki yerini aldı. 1999 yıldan 2004 yılına kadar İstanbul'un ilçesi olan Küçükçekmece'de Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra 2009 ila 2017 yıllarında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili oldu. 2014 ila 2018 yıllarında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 

2014 yılına gelindiğinde ise İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2021 yılında kuruldaki görevinden ayrıldı. 

Ayrıca 2009 ila 2020 yıllarında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği; 2011 ila 2019 yıllarında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyeliği de bugüne kadar üstlendiği görevler arasında yer alıyor.

2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, görevini 2024 yılına kadar devam ettirdi. Aynı yıl gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleriyle bir kez daha aynı görevleri üstlendi. 15 Nisan'da yapılan oylamanın ardından ise Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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