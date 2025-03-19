Meta Astrolog Gözaltı Sürecini Öngörmüş! Ocak 2024'te Ekrem İmamoğlu'na 19 Ay Süre Vermiş!
Meta Astrolog Gözaltı Sürecini Öngörmüş! Ocak 2024'te Ekrem İmamoğlu'na 19 Ay Süre Vermiş!
Sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 100 kişi olduğu öğrenilirken astroloji dünyası da devreye girdi. Sosyal medya platformu X'te @MetaAstrolog adıyla yer alan bir astrolog, bugünün geleceğini Ocak 2024'te öngördüğünü iddia etti.
İşte, detaylar...
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Meta Astrolog hesabıyla Twitter'da dikkatleri üzerine çeken kişi "Profesyonel bir gökyüzü rehberiyim" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı dahil pek çok öngörüsünün tuttuğunu iddia etti.
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Meta Astrolog, Ocak 2023'te çıkardığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritasına göre 2024 yılında bir değerlendirme yayınlamış.
İşte, Meta Astrolog tarafından 2023 yılında çıkarılıp 5 Ocak 2024'te değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritası👇
"İstabul, yargı içerisi hareketlenmelerle seçimi yönlendirmede baskın" 👇
"İmamoğlu'nun görev süresi 5 Ocak 2024'ten itibaren tam tamına 19 ay" 👇
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İki olasılık: "Yer değişikliği ya da hapis" 👇
"Gözlemlediğim kadarıyla doğru yolda." 👇
"Natal haritasında cezaevi açıları etkin" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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