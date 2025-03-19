Meta Astrolog Gözaltı Sürecini Öngörmüş! Ocak 2024'te Ekrem İmamoğlu'na 19 Ay Süre Vermiş!

Meta Astrolog adlı hesap üzerinden yapılan eski paylaşımlar ise kimileri tarafından eleştirilirken kimileri de astrolojinin bir kez daha kendini kanıtladını iddia etti. Üstelik Meta Astrolog, süreci öngören tek astrolog da değildi.

Astrolog İnanç Özkalaycı'nın @sadecepax isimli hesabından yaptığı paylaşım da direkt olarak 18 ila 19 Mart tarihlerine işaret ediliyordu.