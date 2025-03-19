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Meta Astrolog Gözaltı Sürecini Öngörmüş! Ocak 2024'te Ekrem İmamoğlu'na 19 Ay Süre Vermiş!

Meta Astrolog Gözaltı Sürecini Öngörmüş! Ocak 2024'te Ekrem İmamoğlu'na 19 Ay Süre Vermiş!

Ekrem İmamoğlu İBB astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 17:25

Sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 100 kişi olduğu öğrenilirken astroloji dünyası da devreye girdi. Sosyal medya platformu X'te @MetaAstrolog adıyla yer alan bir astrolog, bugünün geleceğini Ocak 2024'te öngördüğünü iddia etti. 

İşte, detaylar...

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Meta Astrolog hesabıyla Twitter'da dikkatleri üzerine çeken kişi "Profesyonel bir gökyüzü rehberiyim" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı dahil pek çok öngörüsünün tuttuğunu iddia etti.

Meta Astrolog hesabıyla Twitter'da dikkatleri üzerine çeken kişi "Profesyonel bir gökyüzü rehberiyim" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı dahil pek çok öngörüsünün tuttuğunu iddia etti.

Son yıllarda 361 astroloji haritasını derlediğini belirten Meta Astrolog, Türkiye seçimlerini, İran seçimini, Trump'ın Kamala Harris'e karşı zaferini, İsrail süreçlerini, 6 Şubat depremini ve ülkemizde yaşanan acı kayıpları daha önceden öngördüğünü iddia etti. 

Meta Astrolog'un iddiaları arasında Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından tutun da Rusya'daki süreçlere, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından önümüzdeki sürece pek çok konu vardı.

Meta Astrolog, Ocak 2023'te çıkardığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritasına göre 2024 yılında bir değerlendirme yayınlamış.

Meta Astrolog, Ocak 2023'te çıkardığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritasına göre 2024 yılında bir değerlendirme yayınlamış.
twitter.com

Gelin, doğum haritasına ve astrolog tarafından yapılan yorumlara da göz atalım. 👇

İşte, Meta Astrolog tarafından 2023 yılında çıkarılıp 5 Ocak 2024'te değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritası👇

İşte, Meta Astrolog tarafından 2023 yılında çıkarılıp 5 Ocak 2024'te değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritası👇
twitter.com

Haritaya göre yapıldığı iddia edilen yorumlar ise son derece çarpıcı. İmamoğlu'nun görev süresinin kısa olacağını söyleyen astrolog, 19 ay biçmiş. 👇

"İstabul, yargı içerisi hareketlenmelerle seçimi yönlendirmede baskın" 👇

"İstabul, yargı içerisi hareketlenmelerle seçimi yönlendirmede baskın" 👇
twitter.com

"İmamoğlu'nun görev süresi 5 Ocak 2024'ten itibaren tam tamına 19 ay" 👇

"İmamoğlu'nun görev süresi 5 Ocak 2024'ten itibaren tam tamına 19 ay" 👇
twitter.com
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İki olasılık: "Yer değişikliği ya da hapis" 👇

İki olasılık: "Yer değişikliği ya da hapis" 👇
twitter.com

"Gözlemlediğim kadarıyla doğru yolda." 👇

"Gözlemlediğim kadarıyla doğru yolda." 👇
twitter.com

Tüm bu iddiaların yanında Mart 2024'te devam edilen bu tweet serisinde İBB adayları arasından Ekrem İmamoğlu'nun yeniden Başkan olacağını da öngörmüş.

"Natal haritasında cezaevi açıları etkin" 👇

"Natal haritasında cezaevi açıları etkin" 👇
twitter.com

Meta Astrolog adlı hesap üzerinden yapılan eski paylaşımlar ise kimileri tarafından eleştirilirken kimileri de astrolojinin bir kez daha kendini kanıtladını iddia etti. Üstelik Meta Astrolog, süreci öngören tek astrolog da değildi. 

Astrolog İnanç Özkalaycı'nın @sadecepax isimli hesabından yaptığı paylaşım da direkt olarak 18 ila 19 Mart tarihlerine işaret ediliyordu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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