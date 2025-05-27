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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Soruşturma Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 11:07 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 11:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna vekaleten geçen Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır' denildi.

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Nuri Aslan'a soruşturma açılmasına neden olan o görüntüler 👇

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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