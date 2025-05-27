İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Soruşturma Açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna vekaleten geçen Nuri Aslan hakkında, Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliye içerisindeki güvenlik amirlerini tehdit ettiği iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır' denildi.
Nuri Aslan'a soruşturma açılmasına neden olan o görüntüler 👇
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.
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