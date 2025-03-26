"Erkek Dans Etmeyi Bilmemeli" Diyen Danla Bilic'in Fikrini Saraçhane Protestoları Değiştirdi!
"Erkek Dans Etmeyi Bilmemeli" Diyen Danla Bilic'in Fikrini Saraçhane Protestoları Değiştirdi!
İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine ilk günden beri tepki gösteren, İmamoğlu'na desteğini de her fırsatta dile getiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in erkekler ve dans hakkındaki fikri Saraçhane'de değişti!
Saraçhane'deki protestoların toplandığı bir edit'i radarına alan Danla Bilic, daha önce 'Erkek dans etmeyi bilmemeli' dediği için özür diledi.
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19 Mart'ta bir anda gözaltına alınıp, 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları büyük tepki çekti, çekmeye de devam ediyor.
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Günlerdir yüz binlerce insan Saraçhane'de toplanırken yalnızca lanetlediğimiz şiddet görüntüleri değil, gençlerimizin, halkımızın neşeli protestoları da dikkat çekmişti.
Bir süredir DanlaCast isimli yeni YouTube programıyla gündeme gelen Danla Bilic, Zeynep Bastık'ı ağırladığı bölümde erkeklerle ilgili bir itirafta bulunmuştu hatırlarsanız.
Danla Bilic'in erkekler ve dans hakkındaki fikri, Saraçhane editini gördükten sonra değişti 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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