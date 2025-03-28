Yapay Zekaya Sorduk: En İyi Yatırım Aracı Gerçekten Mülk Sahibi Olmak mı?

Borsa ve kripto paralar, yüksek riskle birlikte kısa sürede yüksek kazanç potansiyeli sunuyor. Buna karşılık, emlak yatırımı daha yavaş ama daha stabil bir kazanç sağlıyor. Risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için borsa ve kripto para daha cazip görünse de büyük dalgalanmalar ciddi kayıplara yol açabilir. Emlak ise uzun vadede genellikle değer kazanan bir yatırım aracı olarak daha güvenli liman olarak kabul ediliyor.