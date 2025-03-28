Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “13 Yaş Altına Sosyal Medya İzni Verilmesin”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, 'Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz' dedi.