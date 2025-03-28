Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “13 Yaş Altına Sosyal Medya İzni Verilmesin”
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “13 Yaş Altına Sosyal Medya İzni Verilmesin”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündemlerinde yer alan sosyal medyada yapılması planlanan yaş sınırlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu açıklamasında “13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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