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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “13 Yaş Altına Sosyal Medya İzni Verilmesin”

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “13 Yaş Altına Sosyal Medya İzni Verilmesin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 14:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündemlerinde yer alan sosyal medyada yapılması planlanan yaş sınırlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu açıklamasında “13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, 'Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ece Özge Çetin

2 yaşından beri tablet kullanan bebelere sosyal medyayı yasaklayabileceklerini düşünüyorlar.

Levent Derya

Oyun oynayacak sokak bıraktınız da biz mi çıkarmadık, Guvenilcek insan kaldida biz mi salmadik çocukları dışarıya, Tek aktivite ders ve tablet, ne yapalım zi... Devamını Gör