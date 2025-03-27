Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Paylaştı: Gözaltında Polis Tacizi İddiası
Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Paylaştı: Gözaltında Polis Tacizi İddiası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde yaklaşık 2 bin vatandaş gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında polis şiddeti iddialarının yalanlarken, eski CHP’li vekili Aykut Erdoğdu kadın bir göstericinin verdiği ifadeyi paylaştı.
Gözaltındaki eylemci ifadesinde, gözaltında polisler tarafından tacize uğradığını, korku nedeniyle altına kaçırdığını ve fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.
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19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.
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Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, gözaltına alınan kadın bir vatandaşın ifadesini paylaştı.
HASSAS: Kadının verdiği ifade👇
Avukat Deniz Akbıyık da gözaltında verilen taciz iddiaları ifadesini doğruladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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