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Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Paylaştı: Gözaltında Polis Tacizi İddiası

Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Paylaştı: Gözaltında Polis Tacizi İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 20:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde yaklaşık 2 bin vatandaş gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında polis şiddeti iddialarının yalanlarken, eski CHP’li vekili Aykut Erdoğdu kadın bir göstericinin verdiği ifadeyi paylaştı.

Gözaltındaki eylemci ifadesinde, gözaltında polisler tarafından tacize uğradığını, korku nedeniyle altına kaçırdığını ve fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.

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19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Eylemlerde bin 879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı” açıklamasında bulundu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada gözaltında şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, gözaltına alınan kadın bir vatandaşın ifadesini paylaştı.

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, gözaltına alınan kadın bir vatandaşın ifadesini paylaştı.

Gösterilerde gözaltına alınan kadın ifadesinde, dövülerek gözaltına alındığını, gözaltında 1.90 boyunda sakallı bir adamın gelip göğüslerini ellediğini, korkudan altına idrarını yaptığını söyleyerek polislerden şikayetçi oldu.

HASSAS: Kadının verdiği ifade👇

HASSAS: Kadının verdiği ifade👇

Avukat Deniz Akbıyık da gözaltında verilen taciz iddiaları ifadesini doğruladı.

Avukat Deniz Akbıyık da gözaltında verilen taciz iddiaları ifadesini doğruladı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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