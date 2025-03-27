Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’yı Hedef Aldı: “19 Mart’tan Sonra Nerede?”

Altaylı’nın soruşturmalar kapsamında konuşmaktan korktuğunu iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı, Altaylı’nın gözaltına alınmamasının sebebi olarak sisteme zarar vermeyen birisi olduğunu söyledi.

Kütahyalı; “YouTube'da çok izleniyor. Etkisiz diyemeyiz. Çok etkili olmasına rağmen sisteme zarar vermediği için yolunda A.Ş. devam etmektedir. Fatih Altaylı, sen şerefli, onurlu bir adam mısın? Aynaya bak bir düşün. Muhalifler bu numaraları yiyorsunuz. Artık uyanın.' ifadelerini kullandı.