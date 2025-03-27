Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’yı Hedef Aldı: “19 Mart’tan Sonra Nerede?”
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’yı Hedef Aldı: “19 Mart’tan Sonra Nerede?”
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altaylı’nın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında konuşmaktan korktuğunu iddia eden Kütahyalı, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç örneklerini verdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli sitede yayınlanan videosunda operasyonlarla ilgili Fatih Altaylı’ya sert eleştirilerde bulundu.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Adam hergün konuşuyor sen mi öğreteceksin ona cesareti rok
Adam resmen fatih altayliya neden tutuklanacak eylem yapmiyorsun diyor😅😅😅😅 bu kadar dertse gidin tutuklayin olm bir sonra bir sebep bulursunuz
bunu neden haber yapıyorsunuz?