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Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’yı Hedef Aldı: “19 Mart’tan Sonra Nerede?”

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’yı Hedef Aldı: “19 Mart’tan Sonra Nerede?”

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 19:11

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Altaylı’nın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında konuşmaktan korktuğunu iddia eden Kütahyalı, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç örneklerini verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Aynı gün gazeteci İsmail Saymaz da Gezi Parkı eylemleri ile ilgili gözaltına alınmış ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün de aynı soruşturma kapsamında pasaportlarına el koyulmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli sitede yayınlanan videosunda operasyonlarla ilgili Fatih Altaylı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber isimli sitede yayınlanan videosunda operasyonlarla ilgili Fatih Altaylı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Altaylı’nın soruşturmalar kapsamında konuşmaktan korktuğunu iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı, Altaylı’nın gözaltına alınmamasının sebebi olarak sisteme zarar vermeyen birisi olduğunu söyledi. 

Kütahyalı; “YouTube'da çok izleniyor. Etkisiz diyemeyiz. Çok etkili olmasına rağmen sisteme zarar vermediği için yolunda A.Ş. devam etmektedir. Fatih Altaylı, sen şerefli, onurlu bir adam mısın? Aynaya bak bir düşün. Muhalifler bu numaraları yiyorsunuz. Artık uyanın.' ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Serdar Gogen

Adam hergün konuşuyor sen mi öğreteceksin ona cesareti rok

muhammed kurşunlu

Adam resmen fatih altayliya neden tutuklanacak eylem yapmiyorsun diyor😅😅😅😅 bu kadar dertse gidin tutuklayin olm bir sonra bir sebep bulursunuz

Çağrı Yalçın

bunu neden haber yapıyorsunuz?