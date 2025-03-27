İBB Soruşturması: 14 Şirkete El Konuldu
İBB Soruşturması: 14 Şirkete El Konuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.
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Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.
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14 kişiye ait olan 12 şirkete soruşturma kapsamında el koyuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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