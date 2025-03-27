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İBB Soruşturması: 14 Şirkete El Konuldu

İBB Soruşturması: 14 Şirkete El Konuldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 18:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 51 kişi ile birlikte tutuklanmıştı. 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İBB’ye açılan soruşturma kapsamında bugün bazı şirketlere el koyulduğu duyuruldu.

14 kişiye ait olan 12 şirkete soruşturma kapsamında el koyuldu.

14 kişiye ait olan 12 şirkete soruşturma kapsamında el koyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen ve kamuoyunda 'Yolsuzluk' soruşturması olarak bilinen soruşturmada Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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