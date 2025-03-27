İstanbul Valiliği Yasakladı: Taksim Metro Durağı ve Füniküler İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı
İstanbul Valiliği Yasakladı: Taksim Metro Durağı ve Füniküler İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.
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İBB’ye bağlı Metro İstanbul’un paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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