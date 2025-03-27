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İstanbul Valiliği Yasakladı: Taksim Metro Durağı ve Füniküler İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı

İstanbul Valiliği Yasakladı: Taksim Metro Durağı ve Füniküler İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı

taksim
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 18:26

İBB’ye bağlı Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda Taksim metro durağının ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın kapatılmasına karar verildi. Araçlar, Taksim durağında durmayarak yoluna devam devam edecek. 

Bu akşam başlayan yasak ikinci bir duyuraya kadar devam edecek.

İBB’ye bağlı Metro İstanbul’un paylaşımı

İBB’ye bağlı Metro İstanbul’un paylaşımı
twitter.com

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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