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CHP'li Özgür Çelik Vali Davut Gül’ü Aradı: İstanbul Üniversitesi’nde Polis Engeli Sona Erdi

CHP'li Özgür Çelik Vali Davut Gül’ü Aradı: İstanbul Üniversitesi’nde Polis Engeli Sona Erdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 19:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından tepki protestoları sürüyor. Bir haftadır üniversite öğrencileri de ayakta. Öğrenciler, okudukları üniversitelerde eylemlerini ve ders boykotlarını sürdürürken İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler polis engeliyle karşılaştı. 

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler Şişli Cevahir AVM önünde eylem yapacaklarını belirtti. Öğrenciler yürüyüşe hazırlanırken kolluk kuvvetleri 50 öğrenciyi ablukaya aldı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ablukanın sona ermesi için öğrencilere destek vermek amaçlı alana geldi, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi yaptı. Çelik’in görüşmesi sonra polis, öğrencilerin dağılmasına izin verdi. 

Kaynak: BirGün gazetesi

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden pek çok öğrenci gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden pek çok öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de yaşanan olaylara dair ayakta. Günlerdir üniversitede ve caddelerde yürüyüşler gerçekleştirilen öğrenciler, bugün polis ablukasıyla karşılaştı. 

Öğrenciler 18.30’da Şişli Cevahir AVM’de gerçekleştirilecek eylem için üniversite avlusunda bir araya geldi. 

Ancak 50 öğrencinin etrafı polis tarafından sarıldı. Polis engeli sürerken öğrencilere destek olmak için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, avluya geldi.

CHP’li Özgür Çelik’ten Vali Davut Gül’e telefon.

CHP’li Özgür Çelik’ten Vali Davut Gül’e telefon.

CHP’li Çelik, polis engelinin dağılması için İstanbul Valisi Davut Gül’ü aradı. Çelik, Gül’e “Artık insanların suratındaki güneş gözlüklerine de mi karışacağız? Bana göre yapılan iş doğru değil. Çoğunun yüzü açık ve bazılarında medikal maske var. Gencecik çocuklar polislerle karşı karşıya getiriliyor” dedi. 

Bu görüşmenin ardından polis, maskelerin indirilmesi koşuluyla öğrencilerin alandan çıkmasına izin verdi. 

Alandan ayrılan öğrenciler Şişli Cevahir AVM önünde saat 18.30’da başlayan eylemle yaşananları protesto etti.

BirGün gazetesi Özgür Çelik'in Davut Gül ile yaptığı telefon görüşmesi görüntülerini paylaştı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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