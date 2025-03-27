CHP'li Özgür Çelik Vali Davut Gül’ü Aradı: İstanbul Üniversitesi’nde Polis Engeli Sona Erdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından tepki protestoları sürüyor. Bir haftadır üniversite öğrencileri de ayakta. Öğrenciler, okudukları üniversitelerde eylemlerini ve ders boykotlarını sürdürürken İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler polis engeliyle karşılaştı.
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler Şişli Cevahir AVM önünde eylem yapacaklarını belirtti. Öğrenciler yürüyüşe hazırlanırken kolluk kuvvetleri 50 öğrenciyi ablukaya aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ablukanın sona ermesi için öğrencilere destek vermek amaçlı alana geldi, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi yaptı. Çelik’in görüşmesi sonra polis, öğrencilerin dağılmasına izin verdi.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden pek çok öğrenci gözaltına alındı.
CHP’li Özgür Çelik’ten Vali Davut Gül’e telefon.
BirGün gazetesi Özgür Çelik'in Davut Gül ile yaptığı telefon görüşmesi görüntülerini paylaştı 👇
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