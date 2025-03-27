CHP'li Özgür Çelik Vali Davut Gül’ü Aradı: İstanbul Üniversitesi’nde Polis Engeli Sona Erdi

CHP’li Çelik, polis engelinin dağılması için İstanbul Valisi Davut Gül’ü aradı. Çelik, Gül’e “Artık insanların suratındaki güneş gözlüklerine de mi karışacağız? Bana göre yapılan iş doğru değil. Çoğunun yüzü açık ve bazılarında medikal maske var. Gencecik çocuklar polislerle karşı karşıya getiriliyor” dedi.

Bu görüşmenin ardından polis, maskelerin indirilmesi koşuluyla öğrencilerin alandan çıkmasına izin verdi.

Alandan ayrılan öğrenciler Şişli Cevahir AVM önünde saat 18.30’da başlayan eylemle yaşananları protesto etti.