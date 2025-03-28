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İlişkide Asla Katlanamam Dediğin Şey Ne?

İlişkide Asla Katlanamam Dediğin Şey Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 14:01

Hepimizin ilişkilerde sınırları, olmazsa olmazları ve kırmızı çizgileri vardır. Birine aşık olmak, sevgi dolu bir ilişki yaşamak güzel olsa da, bazı şeyler vardır ki ne kadar sevsek de tahammül edemeyiz. Peki, senin ilişkide asla katlanamayacağın şey ne? Sadakatsizlik, saygısızlık, ya da ilgisizlik mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir tartışmada partnerin seni dinlemiyorsa ne hissedersin?

4. Partnerin seni başkalarıyla kıyaslarsa nasıl tepki verirsin?

5. Partnerinin sürekli geçmiş ilişkilerinden bahsetmesi seni rahatsız eder mi?

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6. Partnerin senden habersiz bir şey yaptığında nasıl hissedersin?

7. Sürekli kıskançlık yapan biriyle nasıl başa çıkarsın?

8. Partnerinle sık sık iletişim problemi yaşar mısınız?

9. Partnerin senin özel alanına saygı göstermezse nasıl hissedersin?

10. Partnerin senin görüşlerini sürekli küçümsediğinde ne hissedersin?

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Senin asla katlanamadığın şey sadakatsizlik ve saygısızlık!

Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz, güven ve sadakattir. Eğer bir ilişkide güven sarsılırsa, senin için o ilişki bitme noktasına gelir. Partnerinden gördüğün sadakatsizlik ya da saygısızlık, senin sınırlarını aşar. Sen kendine değer veren, karşısındaki insandan da aynı değeri bekleyen birisin. Saygı gördüğünde, seninle güçlü bir ilişki kurulabilir, fakat bir kez saygısızlık ya da ihanetle karşılaşırsan, geri dönüşü çok zor olan bir yola girersin. Sen, dürüstlük ve açıklığı ilişkilerde temel taş olarak görüyorsun. Partnerinin sana karşı açık olması, düşüncelerini net bir şekilde paylaşması, herhangi bir şeyi saklamaması senin için olmazsa olmaz. Eğer yalanlarla ya da gizlenen şeylerle karşılaşırsan, bu seni hem duygusal olarak yıpratır hem de o ilişkiye olan inancını kaybettirir. Senin doğanda adalet ve güven duygusu çok baskın. O yüzden haksızlık ya da yalanla karşılaştığında, tepkin oldukça güçlü olur. Saygısızlık da aynı şekilde senin için katlanılamaz bir durumdur. Partnerinin seni küçümsemesi, fikirlerine değer vermemesi ya da sürekli eleştirmesi, senin kırmızı çizgilerin arasında yer alır. Seninle birlikte olan kişinin, sana ve düşüncelerine karşı saygılı olmasını beklersin. Saygısızlık ilişkide var olduğu anda, o ilişki senin için sağlıksız hale gelir. Bu yüzden, ilişkide kendini değersiz ya da aşağılanmış hissettiğin anlarda, ilişkiye olan güvenini tamamen kaybedebilirsin. Ancak unutmamalısın ki bazen insanlar zor zamanlardan geçebilir ve bu durum ilişkide geçici sorunlara yol açabilir. Her ne kadar sadakatsizlik ve saygısızlık senin için büyük bir kırmızı çizgi olsa da, duygularını doğrudan partnerinle paylaşmak ve onu anlamaya çalışmak, ilişkiyi kurtarmak adına önemli olabilir. İlişkiler bazen dengeyi bulmak için çaba gerektirir, bu yüzden aceleci kararlar vermektense, duygusal bir dengeyi göz önünde bulundurmalısın.

Senin asla katlanamadığın şey ilgisizlik!

İlişkide senin için en önemli şey ilgi ve sevgiyle beslenmektir. Senin yapın, duygusal olarak yakınlık ve karşılıklı paylaşıma dayalıdır. Partnerinin ilgisiz davranması, sürekli seninle vakit geçirmemesi ya da duygusal olarak uzak hissettirmesi, senin için tahammül edilemez bir durumdur. Eğer partnerin seninle yeterince ilgilenmiyorsa, bu seni yavaş yavaş mutsuzluğa iter. Sen, bir ilişkide kendini özel hissetmek, sevilmek ve değer görmek istersin. İlişkide ilgisizlik senin kendine olan güvenini de etkileyebilir. Partnerinin seni önemsemediğini düşündüğünde, kendini değersiz hissetmeye başlayabilirsin. Senin için sevgi ve ilgi göstergeleri, bir ilişkinin en önemli yapı taşlarıdır. Eğer partnerin sana yeterince vakit ayırmıyor, seninle duygusal bağ kurmuyor ya da paylaşımlarda bulunmuyorsa, bu durum senin için büyük bir kırmızı çizgidir. İlgisizlik ve duygusal mesafe seni fazlasıyla rahatsız eder ve bu tür bir ilişkide uzun süre kalamazsın. Sen, ilişkide her zaman karşılıklı bir emek ve özen beklersin. Birlikte geçirilen zaman, konuşmalar, küçük sevgi dolu jestler senin için çok şey ifade eder. İlişkinin canlı ve tutkulu kalmasını istersin. Partnerinin seni dinlememesi, sorunlarını göz ardı etmesi ya da sürekli kendi dünyasına çekilmesi, seni derinden etkiler. Bu yüzden, ilişkide kendini yalnız ya da ihmal edilmiş hissettiğin an, partnerinle olan bağın zayıflamaya başlar. Senin için bir ilişki, karşılıklı ilgi ve sevgiyi içerdiğinde anlamlıdır. Ancak her ilişkide iniş çıkışlar olabilir. Partnerin bazı zamanlar kendine vakit ayırmak isteyebilir veya başka stres kaynakları olabilir. Bu durumda, ilgisizlik ya da mesafeli davranışı hemen kişisel olarak algılamaktan kaçınmalısın. Onunla açık bir şekilde konuşmak, duygularını paylaşmak ve neye ihtiyaç duyduğunu ifade etmek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir. İlişkilerde iletişim, duygusal boşlukları doldurmanın en önemli yoludur. Bu yüzden, partnerinle sorunları paylaşarak bir çözüm yolu bulabilirsin.

Senin asla katlanamayacağın şey manipülasyon ve kontrol edilmek!

Senin için bir ilişkide en büyük sorun, özgürlüğüne yapılan müdahale ve manipülatif davranışlardır. İlişkilerde bağımsızlığına, bireyselliğine önem verirsin ve senin en çok değer verdiğin şeylerden biri kişisel alanındır. Partnerin seni sürekli kontrol etmeye çalışıyorsa, ne yapman gerektiğini dikte ediyorsa ya da hayatını manipüle ediyorsa, bu senin için en tahammül edilemez şeydir. Bir ilişkide, birbirine güvenmeyi ve karşılıklı olarak birbirinin özgürlüğüne saygı göstermeyi istersin. Sen, ilişkide ne kadar bağlı olursan ol, kendi alanına ihtiyaç duyarsın. Sürekli denetlenmek ya da kontrol edilmek, senin kendini sıkışmış hissetmene neden olabilir. Partnerinin sana sürekli hesap sorması, kimlerle görüştüğünü sorgulaması ya da her adımını izlemek istemesi seni oldukça rahatsız eder. Senin için bir ilişki, karşılıklı güven üzerine kurulmalı; aşırı kıskançlık ya da kontrol, bu güveni zedeler. Manipülasyon da senin ilişkide asla katlanamayacağın bir diğer kırmızı çizgidir. Eğer partnerin seni manipüle etmeye çalışıyor, senin duygularını kullanarak kendi isteklerine yönlendirmeye çalışıyorsa, bu durum senin için kabul edilemezdir. Sen, ilişkide dürüstlük ve açıklık ararsın. Olayları çarpıtan, seni suçlu hissettirmeye çalışan ya da kendi çıkarlarını öne çıkaran bir partnerle mutlu olamazsın. Sen, duygusal manipülasyonun olmadığı, her iki tarafın da eşit şekilde söz sahibi olduğu bir ilişki arayışındasın. Aşırı kontrol ve manipülasyon seni yavaş yavaş ilişkiden soğutur. Sen, karşılıklı özgürlük ve saygı isteyen birisin. Partnerinin sana güvenmesi ve sana kendini ifade etme alanı tanıması gerektiğini düşünürsün. Eğer bir ilişkide sürekli olarak yönlendiriliyor, baskı altında hissediyorsan, o ilişkiden uzaklaşmayı tercih edersin. Senin için önemli olan, sevgi ve güven üzerine kurulu bir ilişkidir; manipülasyon ya da aşırı kontrol, sevgi ve güveni yok eder. Ancak bu noktada dikkatli olman gereken şey, bazen kontrol veya kıskançlık gibi görünen davranışların, partnerinin kaybetme korkusundan kaynaklanıyor olabileceğidir. O yüzden, ilişkide bir problemle karşılaştığında hemen pes etmek yerine, partnerinle açık bir iletişim kurmak ve duygularını paylaşmak ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için faydalı olabilir. Her iki tarafın da birbirine güven duyması ve birbirinin alanına saygı göstermesi, ilişkiyi güçlendirir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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