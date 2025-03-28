İlişkide Asla Katlanamam Dediğin Şey Ne?
İlişkide Asla Katlanamam Dediğin Şey Ne?
Hepimizin ilişkilerde sınırları, olmazsa olmazları ve kırmızı çizgileri vardır. Birine aşık olmak, sevgi dolu bir ilişki yaşamak güzel olsa da, bazı şeyler vardır ki ne kadar sevsek de tahammül edemeyiz. Peki, senin ilişkide asla katlanamayacağın şey ne? Sadakatsizlik, saygısızlık, ya da ilgisizlik mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir tartışmada partnerin seni dinlemiyorsa ne hissedersin?
4. Partnerin seni başkalarıyla kıyaslarsa nasıl tepki verirsin?
5. Partnerinin sürekli geçmiş ilişkilerinden bahsetmesi seni rahatsız eder mi?
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6. Partnerin senden habersiz bir şey yaptığında nasıl hissedersin?
7. Sürekli kıskançlık yapan biriyle nasıl başa çıkarsın?
8. Partnerinle sık sık iletişim problemi yaşar mısınız?
9. Partnerin senin özel alanına saygı göstermezse nasıl hissedersin?
10. Partnerin senin görüşlerini sürekli küçümsediğinde ne hissedersin?
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Senin asla katlanamadığın şey sadakatsizlik ve saygısızlık!
Senin asla katlanamadığın şey ilgisizlik!
Senin asla katlanamayacağın şey manipülasyon ve kontrol edilmek!
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