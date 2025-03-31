onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'a Şaşırtan İddiadan Haftanın Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol'a Şaşırtan İddiadan Haftanın Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.03.2025 - 23:46

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

31 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 yaşındaki Işıl Özdemir, 6 Aralık 2024 tarihinde kaybolmuştu. Ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istemişti.

19 yaşındaki Işıl Özdemir, 6 Aralık 2024 tarihinde kaybolmuştu. Ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istemişti.

Erol'un yayınında Işıl'ın abisi Hakan'ın durumuna üzülenlerden telefonlar geldi. Kimisi iş vereceğini söyledi, kimisi ise yeni bir ev ve hayat imkanı sunacağını dile getirdi.

Detaylar:

Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

İnternette yer alan bilgilere göre Hamdiye Hanım, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın dayısının kızı, yani kuzenidir. Dizide de bu bağlamda bir araya geliyorlar.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!

Dizinin yayınlanan ilk fragmanı da heyecan uyandırmıştı. Ancak bugün yayınlanan ikinci fragman heyecanı doruğa çıkardı.

Detaylar:

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.

Kanal D, yayın akışını değiştirerek Volkan Konak Özel Bölümü yayınlayacağını duyurdu.

Detaylar:

Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

'Senden daha iyi bir oyuncu olduğunda durdurabilirsin' diyen Ömeroğlu, Gülsim Ali'ye isimleri saymaya başladı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündemin yoğunluğu ve havaların ısınmasıyla seyircinin televizyona olan ilgisi azaldı.

Gündemin yoğunluğu ve havaların ısınmasıyla seyircinin televizyona olan ilgisi azaldı.

Neredeyse tüm dizilerin reytingleri önceki haftalara nazaran düşüş yaşasa da bazıları bu düşüşe rağmen listedeki yerlerini korudu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın