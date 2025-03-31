Esra Erol'a Şaşırtan İddiadan Haftanın Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'a Şaşırtan İddiadan Haftanın Reytinglerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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19 yaşındaki Işıl Özdemir, 6 Aralık 2024 tarihinde kaybolmuştu. Ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istemişti.
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Şakir Paşa Ailesi dizisinde izleyenleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.
Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle tanıdığımız oyuncu Gülsim Ali, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.
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Gündemin yoğunluğu ve havaların ısınmasıyla seyircinin televizyona olan ilgisi azaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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