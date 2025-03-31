"Şov Yaptılar!": Esra Erol'a Çıkan Engelli Konuk Yayında Sözü Verilen Yardımların Yapılmadığını Açıkladı!
"Şov Yaptılar!": Esra Erol'a Çıkan Engelli Konuk Yayında Sözü Verilen Yardımların Yapılmadığını Açıkladı!
ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da, bildiğiniz üzere zaman zaman yardıma ihtiyacı olan konuklara yardım toplanıyor. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı programa geçtiğimiz ay kayıp olarak aranan Işıl'ın engelli ağabeyi Hakan katılmıştı. Hakan'a iş, ev ve protez sözü verilmişti. TikTok'a çektiği video ile Hakan, bu yardımların yapılmadığını şov için yayında açıklandığını söyledi.
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Işıl'ın engelli ağabeyi Hakan stüdyoya geldiğinde hepimiz çok üzülmüştük.
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Hakan, günler sonra çektiği video ile bu yardımların yapılmadığını yayında şov yapıldığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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