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"Şov Yaptılar!": Esra Erol'a Çıkan Engelli Konuk Yayında Sözü Verilen Yardımların Yapılmadığını Açıkladı!

"Şov Yaptılar!": Esra Erol'a Çıkan Engelli Konuk Yayında Sözü Verilen Yardımların Yapılmadığını Açıkladı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 11:47

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da, bildiğiniz üzere zaman zaman yardıma ihtiyacı olan konuklara yardım toplanıyor. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı programa geçtiğimiz ay kayıp olarak aranan Işıl'ın engelli ağabeyi Hakan katılmıştı. Hakan'a iş, ev ve protez sözü verilmişti. TikTok'a çektiği video ile Hakan, bu yardımların yapılmadığını şov için yayında açıklandığını söyledi.

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Işıl'ın engelli ağabeyi Hakan stüdyoya geldiğinde hepimiz çok üzülmüştük.

Işıl'ın engelli ağabeyi Hakan stüdyoya geldiğinde hepimiz çok üzülmüştük.

19 yaşındaki Işıl Özdemir, 6 Aralık 2024 tarihinde kaybolmuştu. Ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istemişti. Erol, Işıl'ı buldu ancak Işıl ailesine dönmek istemedi. Işıl ikna çabalarının sonucunda 'Tek şartla eve geri dönerim o da ağabeyim Hakan'ı evden gönderirseniz.' demişti. Bu konuşması herkesi çok şaşırttı. Çünkü Hakan, yaşadığı bir kazada bacağını kaybetmişti. Aynı zamanda yeni evliydi. Dolayısıyla yardıma ihtiyacı olduğu böyle bir durumda kardeşinin evden gitmesini istemesi herkesin tepkisini çekti.

Hakan, yayına katıldıktan sonra aklı başında açıklamaları ile takdir topladı. Eğitimini aksatmayan ve çalışma hayatına devam etmek isteyen genç adam gayreti ile övgü dolu yorumlar aldı. 

Erol'un yayınında Hakan'ın durumuna üzülenlerden telefonlar geldi. Kimisi iş vereceğini söyledi, kimisi ise yeni bir ev ve hayat imkanı sunacağını dile getirdi. Hatta Hakan'ın açıklamasına göre, Erol protez bacak için bile aracı olacağını belirtmişti.

Hakan, günler sonra çektiği video ile bu yardımların yapılmadığını yayında şov yapıldığını söyledi.

Hakan, günler sonra çektiği video ile bu yardımların yapılmadığını yayında şov yapıldığını söyledi.

TikTok üzerinden videolar çeken Hakan, son günlerde taşındığını ve yeni bir işe başladığını duyurmuştu. Onu Esra Erol'dan tanıyanlar ise 'Yardımlar sayesinde mi yeni bir hayat kurdun?' diye sorunca Hakan bu iddiaya yanıt verdi.

Esra Erol'da sözü verilen hiçbir yardımın yapılmadığını söyleyen Hakan, kendi imkanlarıyla iş bulup taşındığını açıkladı. Programdan kendisine 'Yayına çık, sana yardım geliyor.' diye ısrar ettiklerini de açıklayan Hakan, 'Bana protez sözü de vermişlerdi ama onu da yapmadılar.' diye konuştu.

İşte o açıklama:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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