"Şov Yaptılar!": Esra Erol'a Çıkan Engelli Konuk Yayında Sözü Verilen Yardımların Yapılmadığını Açıkladı!

19 yaşındaki Işıl Özdemir, 6 Aralık 2024 tarihinde kaybolmuştu. Ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istemişti. Erol, Işıl'ı buldu ancak Işıl ailesine dönmek istemedi. Işıl ikna çabalarının sonucunda 'Tek şartla eve geri dönerim o da ağabeyim Hakan'ı evden gönderirseniz.' demişti. Bu konuşması herkesi çok şaşırttı. Çünkü Hakan, yaşadığı bir kazada bacağını kaybetmişti. Aynı zamanda yeni evliydi. Dolayısıyla yardıma ihtiyacı olduğu böyle bir durumda kardeşinin evden gitmesini istemesi herkesin tepkisini çekti.

Hakan, yayına katıldıktan sonra aklı başında açıklamaları ile takdir topladı. Eğitimini aksatmayan ve çalışma hayatına devam etmek isteyen genç adam gayreti ile övgü dolu yorumlar aldı.

Erol'un yayınında Hakan'ın durumuna üzülenlerden telefonlar geldi. Kimisi iş vereceğini söyledi, kimisi ise yeni bir ev ve hayat imkanı sunacağını dile getirdi. Hatta Hakan'ın açıklamasına göre, Erol protez bacak için bile aracı olacağını belirtmişti.