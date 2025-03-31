Pembe, Apo'yu Yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Yine Olaylar Olaylar!

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Apo ve Alev ilişkisini izlemiştik. Bu yasak aşkta yanan Alev olmuştu. Pembe Hanım aldatılmayı kabul etmiş ve Alev'i köşeye sıkıştırmıştı. Pembe'nin bu tavrı izleyenlerden eksi puan almıştı. Boşanmayacağım, diye direten Pembe onurunu gururunu hiçe sayıp Apo'nun evine geri döneceğini söyleyip durmuştu. Öyle de oldu.

Ama bir kere aldatan bir daha aldatıyormuş... Apo Bey bu kez de Pembe'yi Işıl'la aldatmaya başladı. Son bölümde bu ilişkinin ortaya çıkacağı sinyallerini almıştık. 103. bölümüyle 30 Mayıs Cuma günü sezon finali yapacak dizi belli ki efsane bir bölüme imza atmaya hazırlanıyor.

Çünkü bu kez Pembe Hanım aldatılmayı affetmeyecek! Yeni yayınlanan fragmanda Pembe'yi oldukça öfkeli görüyoruz. Diğer yandan intikam için plan yapmaya başlamış bile. Işıl'ın fotoğraflarını bulan Pembe Hanım, Apo'ya felaket bir son hazırlıyor gibi görünüyor.