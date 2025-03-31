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Pembe, Apo'yu Yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Yine Olaylar Olaylar!

Pembe, Apo'yu Yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Yine Olaylar Olaylar!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 14:05

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz bölüm tam da en çok merak ettiğimiz yerde bitmişti. Dizi bu hafta yeni bir gelişme olmazsa Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınlanan 2. fragmanında olacakların tüyosunu aldık. Işıl ve Apo ilişkisi açığa çıkıyor. Pembe aldatıldığını öğreniyor. Olacaklar bu kadarla da kalmıyor. İşte o fragman...

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümde hepimizi merakta bıraktı. Kıvılcım bebeğini düşürdü mü, Pembe kocası Abdullah Bey'in kendisini aldattığını öğrenecek mi, Doğa Pembe Hanım'ın evine döndü neler olacak, hepsi bir muallaktı. 

Dizinin yayınlanan ilk fragmanı da heyecan uyandırmıştı. Ancak bugün yayınlanan ikinci fragman heyecanı doruğa çıkardı.

Pembe bu kez geri adım atmıyor!

Pembe bu kez geri adım atmıyor!

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Apo ve Alev ilişkisini izlemiştik. Bu yasak aşkta yanan Alev olmuştu. Pembe Hanım aldatılmayı kabul etmiş ve Alev'i köşeye sıkıştırmıştı. Pembe'nin bu tavrı izleyenlerden eksi puan almıştı. Boşanmayacağım, diye direten Pembe onurunu gururunu hiçe sayıp Apo'nun evine geri döneceğini söyleyip durmuştu. Öyle de oldu. 

Ama bir kere aldatan bir daha aldatıyormuş... Apo Bey bu kez de Pembe'yi Işıl'la aldatmaya başladı. Son bölümde bu ilişkinin ortaya çıkacağı sinyallerini almıştık. 103. bölümüyle 30 Mayıs Cuma günü sezon finali yapacak dizi belli ki efsane bir bölüme imza atmaya hazırlanıyor. 

Çünkü bu kez Pembe Hanım aldatılmayı affetmeyecek! Yeni yayınlanan fragmanda Pembe'yi oldukça öfkeli görüyoruz. Diğer yandan intikam için plan yapmaya başlamış bile. Işıl'ın fotoğraflarını bulan Pembe Hanım, Apo'ya felaket bir son hazırlıyor gibi görünüyor.

İşte tadından yenmeyecek o fragman:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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