Pembe, Apo'yu Yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Yine Olaylar Olaylar!
Pembe, Apo'yu Yakaladı! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Yine Olaylar Olaylar!
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz bölüm tam da en çok merak ettiğimiz yerde bitmişti. Dizi bu hafta yeni bir gelişme olmazsa Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınlanan 2. fragmanında olacakların tüyosunu aldık. Işıl ve Apo ilişkisi açığa çıkıyor. Pembe aldatıldığını öğreniyor. Olacaklar bu kadarla da kalmıyor. İşte o fragman...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü efsane olacağa benziyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pembe bu kez geri adım atmıyor!
İzleyenlerden gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın