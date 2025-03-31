İlişkideki Davranışlarını Anlat, Hangi Kitap Karakteri Olduğunu Söyleyelim!
İlişkideki Davranışlarını Anlat, Hangi Kitap Karakteri Olduğunu Söyleyelim!
Bazı kitap karakterleri ile kendimizi özdeşleştiririz. 'Aynı benim gibi, benim atacağım adımları atıyor' gibi söylemlerle kitabı okumaya devam ederiz ve bir anda hikayenin içinde kendimizi buluruz. İlişki yaşayış şeklimize bakarak hangi kitap karakterine benzediğimizi bulabiliriz. Bu testi çözerek bulabilirsin!
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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Hazırsan başlıyoruz! Partnerinle tartışırken nasıl bir tavır takınırsın?
3. Partnerine karşı sevginin yoğun olduğuna eminiz. Peki, bu sevgiyi göstermek için ne yaparsın?
4. Partnerin çok kötü bir durumda... Yanında olduğunu nasıl hissettirirsin?
5. Peki, bize "güven" kelimesinin senin için ne anlama geldiğini söyler misin?
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6. İlişkinde ne kadar fedakarlık yaptığını düşünüyorsun?
7. Kıskançlık duygusundan bahsedelim biraz! Kıskançlık ilişkinde nasıl bir yer tutuyor?
8. Sence ilişkide kim daha fazla sorumluluk alıyor?
Gurur ve Önyargı'daki Elizabeth Bennet!
Muhteşem Gatsby'deki Jay Gatsby!
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Uğultulu Tepeler'deki Heathcliff!
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