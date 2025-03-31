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İlişkideki Davranışlarını Anlat, Hangi Kitap Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

etiket İlişkideki Davranışlarını Anlat, Hangi Kitap Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 23:46

Bazı kitap karakterleri ile kendimizi özdeşleştiririz. 'Aynı benim gibi, benim atacağım adımları atıyor' gibi söylemlerle kitabı okumaya devam ederiz ve bir anda hikayenin içinde kendimizi buluruz. İlişki yaşayış şeklimize bakarak hangi kitap karakterine benzediğimizi bulabiliriz. Bu testi çözerek bulabilirsin!

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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Hazırsan başlıyoruz! Partnerinle tartışırken nasıl bir tavır takınırsın?

3. Partnerine karşı sevginin yoğun olduğuna eminiz. Peki, bu sevgiyi göstermek için ne yaparsın?

4. Partnerin çok kötü bir durumda... Yanında olduğunu nasıl hissettirirsin?

5. Peki, bize "güven" kelimesinin senin için ne anlama geldiğini söyler misin?

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6. İlişkinde ne kadar fedakarlık yaptığını düşünüyorsun?

7. Kıskançlık duygusundan bahsedelim biraz! Kıskançlık ilişkinde nasıl bir yer tutuyor?

8. Sence ilişkide kim daha fazla sorumluluk alıyor?

Gurur ve Önyargı'daki Elizabeth Bennet!

Sakin, mantıklı bir yapın var! Partnerinle sohbet etmeyi ve ona olan sevgini edebi bir dille aktarmayı seviyorsun. Romantik bir yapın var fakat duyguların esiri değilsin. Hem senin hem de partnerinin bir alanı olmalı. Bu alanları oluşturabilme sebebiniz birbirinize olan güveniniz. Güven ise uyumla birlikte geliyor. Bu uyum kendine olan saygıdan hiçbir şey götürmüyor. Çünkü her şeyi dengeli bir şekilde ilerletiyorsun. Açık iletişim ile nasıl hissettiğini ve neler düşündüğünü aktarabiliyorsun. Sen tam bir Elizabeth Bennet'sın!

Muhteşem Gatsby'deki Jay Gatsby!

Ah seni romantik ve tutkulu insan! Partnerine sevgini gösterirken büyük jestler yapmayı çok seviyorsun. Duygularını çok yoğun yaşayan bir insansın ve bu dışarı taşarak kendini gösteriyor. Davranışlarınla sevgini sergilemek tam sana göre. Bazen mantığın devreden çıkıyor ve partnerini etkilemek için her yola başvurabilecek cesareti buluyorsun. Bu yüzden sana göre mantıktan ziyade duygular ön planda. Ön planda olan bir diğer şey ise partnerin! Kendinden çok partnerinin mutlu olması için uğraşıyorsun. Sen Jay Gatsby'sin!

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Uğultulu Tepeler'deki Heathcliff!

Derin ve yoğun duyguların insanı! Sevdiğin insan için her şeyi yapma gibi bir eğilim var. Fakat karşı taraftan da bunu bekliyorsun. İçindeki yoğun duygunun aynısının karşı tarafta da olması senin için önemli. Sahiplenici bir yapıya sahipsin. Partnerini kıskanman ve iki kişiden tek hale geçmek istemen bunu gösteriyor. Başkaları ile değil, seninle daha fazla vakit geçirmeli... Ayrıca senin ona verdiğin bu değerin aynısını görmek istiyorsun. Karşılıklı bir bağlılık geliştirmeniz gerekiyor. Ateşli, coşkulu bir ilişki tam sana göre. Sen Heathcliff'sin!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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