İlişkideki Davranışlarını Anlat, Hangi Kitap Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

Sakin, mantıklı bir yapın var! Partnerinle sohbet etmeyi ve ona olan sevgini edebi bir dille aktarmayı seviyorsun. Romantik bir yapın var fakat duyguların esiri değilsin. Hem senin hem de partnerinin bir alanı olmalı. Bu alanları oluşturabilme sebebiniz birbirinize olan güveniniz. Güven ise uyumla birlikte geliyor. Bu uyum kendine olan saygıdan hiçbir şey götürmüyor. Çünkü her şeyi dengeli bir şekilde ilerletiyorsun. Açık iletişim ile nasıl hissettiğini ve neler düşündüğünü aktarabiliyorsun. Sen tam bir Elizabeth Bennet'sın!