Seni Diğerlerinden Ayıran Ne?
Seni Diğerlerinden Ayıran Ne?
Herkesin kendine has özellikleri vardır, ancak bazen neyin bizi diğer insanlardan farklı kıldığını fark etmek zor olabilir. Senin karakterinde seni diğerlerinden ayıran en baskın özellik ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaş grubunda genelde hangi roldesin?
4. Hayatında en çok neye değer verirsin?
5. Kolay pes eder misin?
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6. Arkadaşların seni tarif ederken hangi kelimeyi kullanır?
7. Zor bir kararla karşılaştığında nasıl davranırsın?
8. Hayatında bir şeyi değiştirmek ister miydin?
9. Başkalarının fikirlerine karşı nasıl bir tavır alırsın?
10. Hayatında bir sorunla karşılaştığında nasıl çözersin?
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Seni diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin lider ruhun!
Seni diğerlerinden ayıran güvenilirliğin ve sabrın!
Seni diğerlerinden ayıran derin düşünmen!
Seni diğerlerinden ayıran pozitif kişiliğin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Seni diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin lider ruhun!
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