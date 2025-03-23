Baban Hangi Dizi Babasına Benziyor?
Baban Hangi Dizi Babasına Benziyor?
Babalar, hayatımızdaki en önemli figürlerden biri. Kimi zaman disiplinli, kimi zaman eğlenceli, kimi zaman da koruyucu olabiliyorlar. Türk dizilerinde de çok farklı baba karakterlerine rastlıyoruz. Peki, senin baban hangi ünlü dizi babasına daha çok benziyor?
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1. Baban hafta sonları genelde ne yapar?
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2. Babanın en sık kullandığı cümle hangisidir?
3. Babanla aranızda bir tartışma çıkarsa ne yapar?
4. Baban nasıl bir baba figürüdür?
5. Babana sürpriz bir parti yapsan ne der?
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6. Babana göre tatil nasıl olmalı?
7. Babanın dizilerdeki favori karakterleri kimlerdir?
8. Babanın en büyük korkusu nedir?
9. Babanın hobi anlayışı nasıldır?
10. Babanla en çok hangi konuda anlaşmazlık yaşarsınız?
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