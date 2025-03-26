Canınızdan Yataktan Kalmak İstemediğinde Dinlemeniz Gereken Enerjik Liste
Canınızdan Yataktan Kalmak İstemediğinde Dinlemeniz Gereken Enerjik Liste
Bazı sabahlar yataktan kalkmak oldukça yorucu bir aktivite olabilir. İşte tam o anlarda ihtiyacınız olan o enerjik listeyi özenle derledik. Yapmanız gereken tek şey uyanmak istemediğiniz anlarda müziğin sesini açmak!
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1. Coldplay - Viva La Vida
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2. St. Lucia - Elevate
3. The Big Moon - Your Light
4. ROSÉ & Bruno Mars - APT.
5. Eminem - Without Me
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6. Jennifer Lopez - On The Floor
7. Shakira - Hips Don't Lie
8. Clean Bandit - Rockabye
9. Sia - Cheap Thrills
10. Katy Perry - Roar
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11. Yvng Jin - ETC
12. OneRepublic - I Ain’t Worried
13. VanMilli - back to the club
14. Avicii - Levels
15. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
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16. Sean Paul - She Doesn't Mind
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