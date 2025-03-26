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Canınızdan Yataktan Kalmak İstemediğinde Dinlemeniz Gereken Enerjik Liste

etiket Canınızdan Yataktan Kalmak İstemediğinde Dinlemeniz Gereken Enerjik Liste

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 22:44

Bazı sabahlar yataktan kalkmak oldukça yorucu bir aktivite olabilir. İşte tam o anlarda ihtiyacınız olan o enerjik listeyi özenle derledik. Yapmanız gereken tek şey uyanmak istemediğiniz anlarda müziğin sesini açmak!

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1. Coldplay - Viva La Vida

2. St. Lucia - Elevate

3. The Big Moon - Your Light

4. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

5. Eminem - Without Me

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6. Jennifer Lopez - On The Floor

7. Shakira - Hips Don't Lie

8. Clean Bandit - Rockabye

9. Sia - Cheap Thrills

10. Katy Perry - Roar

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11. Yvng Jin - ETC

12. OneRepublic - I Ain’t Worried

13. VanMilli - back to the club

14. Avicii - Levels

15. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

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16. Sean Paul - She Doesn't Mind

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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