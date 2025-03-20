Aşıkken Sen Kimsin?
Aşıkken Sen Kimsin?
Aşk, her birimize farklı hisler yaşatıyor. Bazılarımız tutkulu, romantik aşıklar olurken bazılarımız daha mantıklı ya da utangaç bir tavır sergileyebiliyor. Peki, sen aşık olduğunda nasıl birisin? Aşıkken duygularını nasıl ifade ediyorsun? Romantik, tutkulu, gizemli ya da deli dolu… Sen aşıkken nasıl bir karaktere büründüğünü merak ediyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda ilk ne hissedersin?
4. Aşkını nasıl ifade edersin?
5. Aşık olduğunda bambaşka bir insana dönüşür müsün?
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6. Aşk senin için ne ifade ediyor?
7. Aşıkken ilişkide en çok neyi ararsın?
8. İlişkide sabırlı mısın?
9. Aşk senin hayatında ne kadar ön planda?
10. Aşık olduğun kişiyi nasıl hayal edersin?
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Sen aşıkken tam bir romantiksin!
Sen aşıkken de mantıklısın!
Sen aşıkken tutkulusun!
Sen aşıkken cesursun!
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