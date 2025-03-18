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Senin Düşmanın Yakında mı Uzakta mı?

Senin Düşmanın Yakında mı Uzakta mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 12:01

Herkesin hayatında zorluklar, düşmanlıklar ve rekabetler olabilir. Ancak bazen bu düşmanların kim olduğu ya da nerede olduğu o kadar net olmayabilir. Düşman, çok yakında mı yoksa dışarda mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

4. Başarısız olduğunda genellikle ne düşünürsün?

5. Bir karar vermen gerektiğinde ne tür şeyler seni en çok etkiler?

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6. Kıskanç mısın?

7. Ne zaman kendini savunma ihtiyacı hissedersin?

8. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?

9. Zor bir dönemden geçerken kendini en çok neyin zorladığını hissedersin?

10. Son olarak duygularınla mı hareket edersin mantığınla mı?

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11. Senin en büyük düşmanın içinde!

Senin en büyük düşmanın aslında kendi iç dünyanda, çok yakında! İçsel korkuların, endişelerin ve belki de geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimler, seni sürekli olarak bir iç savaş içinde tutuyor. Bu durum, senin en büyük engelin haline gelmiş olabilir. Belki de sen fark etmesen bile, kendini sürekli eleştiriyor, başarısızlık korkusu içinde yaşıyor ve en büyük tehdit olarak yine kendini görüyorsun. Bu içsel düşman, seni sürekli sınırlandırıyor ve hayatında birçok fırsatı kaçırmana neden olabilir. Örneğin, kendine güvenin olmadığı için bir işe girmekte ya da yeni bir projeye başlamakta tereddüt ediyor olabilirsin. Kendi iç sesin, 'Yapamazsın' ya da 'Yeterli değilsin' gibi seni aşağı çeken söylemlerle dolu olabilir. Aslında bu ses, senin gelişimini ve ilerlemeni yavaşlatıyor. Bu tür düşünceler genellikle geçmiş deneyimlerden, çocukluk döneminde yaşadığın olaylardan ya da çevrende aldığın olumsuz geri bildirimlerden kaynaklanabilir. Bu da seni, kendini başarısız ya da yetersiz görmeye itiyor. Ancak unutma ki bu içsel düşman, farkına varıldığında ve üzerinde çalışıldığında yenilebilir. İçsel düşmanının üstesinden gelmek, sadece kendi farkındalığını artırmakla başlar. Bu düşman, dışarıda değil; kendinle yüzleşmeni ve içsel gücünü yeniden keşfetmeni gerektirir. Kendi düşüncelerini kontrol edebilmek, hayatında büyük bir değişim yaratabilir. Özellikle kendi iç eleştirilerini, daha yapıcı ve motive edici bir hale getirmelisin.

Sen düşmanını çok uzakta arama!

Senin düşmanın dış dünyada! Özellikle çevrendeki insanlar, rakiplerin ya da seni anlamadığını düşündüğün kişiler sana karşı tehdit gibi görünüyor. Bu kişiler, sana karşı rekabet ediyor, seni anlamıyor ya da senin başarılarını küçümsüyor gibi hissedebilirsin. Belki de çevrendeki insanların seni geri çektiğini ya da onların eleştirilerinin seni durdurduğunu düşünüyorsun. Bu dış düşman algısı, seni sürekli olarak tetikte olmaya ve kendini savunmaya itebilir. Çevrendeki insanlar sana karşıymış gibi hissettiğinde, onların hareketlerini sürekli izler ve onlardan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı hazır olursun. Bu seni hem yıpratabilir hem de enerjini fazlasıyla tüketebilir. Sonuç olarak, başkalarının ne düşündüğü ya da seni nasıl gördüğü konusunda fazla endişe edebilirsin. Bu tür bir düşmanlık hissi, çevrendeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmanı zorlaştırabilir. Çünkü sürekli olarak dış tehdit algısıyla yaşıyor olabilirsin ve bu durum seni savunmacı bir hale getirebilir. İlişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, çünkü karşındaki kişiyi bir tehdit olarak görme eğilimindesin. Belki de dostun olan kişiler bile sana bir düşman gibi gelebilir. Ancak şunu unutmamalısın ki, herkes sana karşı değildir ve çevrendeki insanların tümü senin düşmanın olmak zorunda değil. Belki de senin dış dünyada algıladığın bu düşmanlık, kendi içsel korkularından kaynaklanıyordur. Kendi değerine inandığında ve çevrendeki insanlara karşı daha açık olduğunda, bu düşmanlık algısını aşabilirsin.

Senin düşmanın uzakta!

Belki de hiç tanımadığın biri, belki de dünyanın öbür ucunda, senin adını duyduğunda bile tüyleri diken diken olan biri var. Bu kişi, seninle hiç karşılaşmamış olabilir, belki sadece sosyal medya üzerinden takip ediyor olabilir seni. Ama seni tanımadan, seninle hiç bir bağlantısı olmadan, içten içe seni kıskanıyor, kin besliyor ve nefret ediyor. Bu kişi, belki de senin hayatındaki her detayı merak ediyor, her hareketini takip ediyor. Senin başarılarını kıskanıyor, mutluluklarını çekemiyor ve belki de senin başarısız olmanı dört gözle bekliyor. Bu kişi, belki de senin hayatını zehir etmek için her fırsatı kolluyor. Ama senin bu düşmanlıktan haberin bile yok. Belki de bu kişinin varlığından bile habersizsin. Bu yüzden çok dikkatli olmalısın. Her adımını özenle atmalı, her kararını dikkatlice vermelisin. Çünkü bu düşman, senin en zayıf anını bekliyor olabilir. Bu düşman, senin en savunmasız olduğun anı kolluyor olabilir. Bu yüzden, her zaman tetikte olmalı, her zaman dikkatli olmalısın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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