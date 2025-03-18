Senin Düşmanın Yakında mı Uzakta mı?
Senin Düşmanın Yakında mı Uzakta mı?
Herkesin hayatında zorluklar, düşmanlıklar ve rekabetler olabilir. Ancak bazen bu düşmanların kim olduğu ya da nerede olduğu o kadar net olmayabilir. Düşman, çok yakında mı yoksa dışarda mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
4. Başarısız olduğunda genellikle ne düşünürsün?
5. Bir karar vermen gerektiğinde ne tür şeyler seni en çok etkiler?
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6. Kıskanç mısın?
7. Ne zaman kendini savunma ihtiyacı hissedersin?
8. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?
9. Zor bir dönemden geçerken kendini en çok neyin zorladığını hissedersin?
10. Son olarak duygularınla mı hareket edersin mantığınla mı?
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11. Senin en büyük düşmanın içinde!
Sen düşmanını çok uzakta arama!
Senin düşmanın uzakta!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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