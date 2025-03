Senin Düşmanın Yakında mı Uzakta mı?

Belki de hiç tanımadığın biri, belki de dünyanın öbür ucunda, senin adını duyduğunda bile tüyleri diken diken olan biri var. Bu kişi, seninle hiç karşılaşmamış olabilir, belki sadece sosyal medya üzerinden takip ediyor olabilir seni. Ama seni tanımadan, seninle hiç bir bağlantısı olmadan, içten içe seni kıskanıyor, kin besliyor ve nefret ediyor. Bu kişi, belki de senin hayatındaki her detayı merak ediyor, her hareketini takip ediyor. Senin başarılarını kıskanıyor, mutluluklarını çekemiyor ve belki de senin başarısız olmanı dört gözle bekliyor. Bu kişi, belki de senin hayatını zehir etmek için her fırsatı kolluyor. Ama senin bu düşmanlıktan haberin bile yok. Belki de bu kişinin varlığından bile habersizsin. Bu yüzden çok dikkatli olmalısın. Her adımını özenle atmalı, her kararını dikkatlice vermelisin. Çünkü bu düşman, senin en zayıf anını bekliyor olabilir. Bu düşman, senin en savunmasız olduğun anı kolluyor olabilir. Bu yüzden, her zaman tetikte olmalı, her zaman dikkatli olmalısın.