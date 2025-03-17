Sen Neyin Özlemini Çekiyorsun?
Sen Neyin Özlemini Çekiyorsun?
Hepimizin içinde bir yerlere ait olma, bir şeyleri yeniden yaşama ya da kaybettiğimiz bir duyguyu geri kazanma arzusu var. Peki ya sen? Hayatında eksikliğini hissettiğin, içten içe özlemini çektiğin şey ne olabilir? Geçmişte bıraktığın bir anı mı, daha önce yaşamadığın bir deneyim mi, yoksa içsel bir huzur mu arıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir tatil planlarken seni en çok hangi düşünce heyecanlandırır?
4. En çok özlediğin çocukluk anın neyle ilgili?
5. Sık sık hayal kurar mısın?
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6. Bir arkadaşınla uzun zamandır görüşemiyorsun. İlk buluşmada ne yaparsınız?
7. Hayatındaki en önemli şey ne?
8. Bir müzik türü seçsen, bu hangisi olurdu?
9. Bir hafta sonunu nasıl geçirmek isterdin?
10. İçsel huzuru nasıl tanımlarsın?
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Sen huzurun özlemini çekiyorsun!
Sen maceranın özlemini çekiyorsun!
Sen sevdiklerinin özlemini çekiyorsun!
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