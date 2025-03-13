Burcuna Göre Seni En Çok Üzen Şeyi Söylüyoruz!
Burcuna Göre Seni En Çok Üzen Şeyi Söylüyoruz!
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Seni en çok üzen şey karşına çıkan zorluklar!
Seni en çok üzen şey güveninin sarsılması!
Seni en çok üzen şey yalnız kalmak!
Seni en çok üzen şey sevdiklerinin seni terk etmesi!
Seni en çok üzen şey saygı görmemek!
Seni en çok üzen şey düzensizlik!
Seni en çok üzen şey dengesizlik!
Seni en çok üzen şey ihanet!
Seni en çok üzen şey sınırlanmak!
Seni en çok üzen şey başarılarının önemsenmemesi!
Seni en çok üzen şey özgürlüğünün kısıtlanması!
Seni en çok üzen şey anlaşılmamak!
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