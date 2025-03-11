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Bu Türk Yemeklerinden Hangisi Favorin?

Bu Türk Yemeklerinden Hangisi Favorin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 12:01

Türkiye'nin zengin mutfağı, her bölgesinde birbirinden lezzetli ve farklı yemekler barındırıyor. Yemek kültürümüz, tarihten bu yana çok çeşitli tatlarla dolu. Peki sen bu lezzetlerden hangisine bayılıyorsun? Gerçek bir gurme misin?

Hadi teste!

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1. Bunlardan hangisi?

2. Bunlardan hangisi?

3. Bunlardan hangisi?

4. Bunlardan hangisi?

5. Bunlardan hangisi?

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6. Bunlardan hangisi?

7. Bunlardan hangisi?

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9. Bunlardan hangisi?

10. Bunlardan hangisi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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