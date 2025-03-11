Bu Türk Yemeklerinden Hangisi Favorin?
Bu Türk Yemeklerinden Hangisi Favorin?
Türkiye'nin zengin mutfağı, her bölgesinde birbirinden lezzetli ve farklı yemekler barındırıyor. Yemek kültürümüz, tarihten bu yana çok çeşitli tatlarla dolu. Peki sen bu lezzetlerden hangisine bayılıyorsun? Gerçek bir gurme misin?
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1. Bunlardan hangisi?
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3. Bunlardan hangisi?
4. Bunlardan hangisi?
5. Bunlardan hangisi?
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6. Bunlardan hangisi?
7. Bunlardan hangisi?
8. Bunlardan hangisi?
9. Bunlardan hangisi?
10. Bunlardan hangisi?
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