Sen Kiminle Evleneceksin?
Sen Kiminle Evleneceksin?
Evlilik, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biri. Peki, sen gelecekte kiminle evleneceksin? Hayatının aşkıyla mı, geçmişinden biriyle mi yoksa mantığının sesini dinleyerek mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İdeal bir buluşma nasıl olmalı?
4. Bir ilişkide senin için en önemli olan şey nedir?
5. Eski sevgilinle karşılaşsan ne yaparsın?
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6. Evlilik şu an planların arasında mı?
7. Bir evlilik teklifinde ne bekliyorsun?
8. Hayalindeki düğün nasıl olurdu?
9. Şu an bir ilişkin var mı?
10. Çok sık tartışır mısınız?
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Sen hayatının aşkıyla evleneceksin!
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Sen mantık evliliği yapacaksın!
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