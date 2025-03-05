Arkadaş Grubunda Sen Kimsin?
Arkadaş Grubunda Sen Kimsin?
Hepimizin bir arkadaş grubu vardır ve her birimiz bu grupta farklı bir rol üstleniriz. Kimi zaman lider oluruz, kimi zaman grubu güldüren, kimi zaman ise sessiz sakin izleyici... Peki, sen arkadaş grubunda hangi roldesin? En çok hangi özelliklerinle öne çıkıyorsun? Hangi huyların seni arkadaş grubunun vazgeçilmezi yapıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir buluşma ayarlanacağı zaman ilk kiminle iletişim kurulur?
4. Bir arkadaşın zor bir gün geçiriyorsa nasıl yardımcı olursun?
5. Grup içinde en çok hangi konuda öne çıkıyorsun?
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6. Sosyal ortamlarda rahat mısın?
7. Arkadaşların seninle ilgili en çok neyi takdir eder?
8. Planlar iptal olduğunda nasıl tepki verirsin?
9. Arkadaşlarının yanında mutlu musun?
10. Son olarak grubunuz kaç kişi?
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Sen grubun liderisin!
Sen grubun neşesisin!
Sen grubun sessizisin!
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