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Arkadaş Grubunda Sen Kimsin?

Arkadaş Grubunda Sen Kimsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 16:01

Hepimizin bir arkadaş grubu vardır ve her birimiz bu grupta farklı bir rol üstleniriz. Kimi zaman lider oluruz, kimi zaman grubu güldüren, kimi zaman ise sessiz sakin izleyici... Peki, sen arkadaş grubunda hangi roldesin? En çok hangi özelliklerinle öne çıkıyorsun? Hangi huyların seni arkadaş grubunun vazgeçilmezi yapıyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir buluşma ayarlanacağı zaman ilk kiminle iletişim kurulur?

4. Bir arkadaşın zor bir gün geçiriyorsa nasıl yardımcı olursun?

5. Grup içinde en çok hangi konuda öne çıkıyorsun?

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6. Sosyal ortamlarda rahat mısın?

7. Arkadaşların seninle ilgili en çok neyi takdir eder?

8. Planlar iptal olduğunda nasıl tepki verirsin?

9. Arkadaşlarının yanında mutlu musun?

10. Son olarak grubunuz kaç kişi?

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Sen grubun liderisin!

Arkadaş grubunda senin yerin çok net: Sen lider ruhlusun! Gerek organizasyon becerilerin, gerekse karar verme yeteneğinle arkadaş grubun içinde her zaman başı çeken kişi sensin. İnsanlar sana güveniyor, fikirlerine değer veriyor ve zor kararları senin almanı bekliyor. Sorumluluk almak senin için zorlayıcı değil, aksine bu seni motive eden bir şey. Herkesin ne yapacağını bilemediği durumlarda sen devreye giriyor, bir düzen kuruyorsun.vBuluşmalardan etkinliklere kadar her türlü planı organize etmeye bayılıyorsun. Sadece bu da değil, sorunlar karşısında soğukkanlı ve çözüm odaklısın. Eğer grubunda bir tartışma ya da fikir ayrılığı yaşanıyorsa, sen devreye girerek durumu çözebilecek bir yol buluyorsun. İnsanlar sana fikir danışmaktan çekinmiyor, çünkü senin liderlik yönün ve sakin tavrın onların da güvenini kazanmış durumda. Ancak, bazen her şeyi organize etmeye çalışmaktan yorgun düşebilirsin. Arada sırada da olsa liderlik koltuğunu başkasına bırakmak, sana dinlenme fırsatı tanıyabilir. Ama net olan bir şey var: Arkadaş grubun senin gibi bir lidere sahip olduğu için çok şanslı!

Sen grubun neşesisin!

Sen tam anlamıyla grubun enerji kaynağısın! Herkes biraz durgun olsa bile sen bir şekilde ortamı canlandırmayı başarıyorsun. Esprilerin, şakaların, komik hikayelerinle arkadaşlarının yüzünü güldürmek senin en doğal halin. Sen olmadığında, buluşmalar kesinlikle biraz eksik kalıyor, çünkü senin enerjin herkesin modunu yükseltiyor. Gülmeyi ve güldürmeyi seven bir yapın var ve insanlar seninle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Zor anlarda bile olayın komik tarafını bulabiliyor ve ortalığı yumuşatabiliyorsun. Tabii ki senin bu neşeli tavrın sadece eğlenmekle sınırlı değil. Aynı zamanda pozitifliğinle arkadaşlarına moral veriyorsun. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyorsa, seninle konuşmak onun için terapiden farksız! Ne kadar ciddi bir konu olsa bile, senin yanında kendini daha iyi hissediyor ve sorunlarını hafifletmiş oluyor. Ancak, her zaman şaka yapmanın da bir sınırı olduğunu unutmamakta fayda var. Bazen insanların ciddi desteğe ihtiyacı olabilir ve o anlarda da esprilerden kaçınıp, sadece onların yanında olmak en doğru hareket olabilir. Ama yine de, senin varlığın arkadaş grubu için her zaman bir ışık gibi parlıyor!

Sen grubun sessizisin!

Sen arkadaş grubunun arabulucusu ve uyum sağlayanı olarak biliniyorsun. Kimseyle sorun yaşamamak ve herkesin iyi geçinmesini sağlamak senin doğanda var. Ortamda kim gerginse, sen hemen onu rahatlatacak bir şeyler söylersin. İnsanlar seninle tartışmaya bile girmez, çünkü sen her zaman anlayışlı ve hoşgörülüsün. Herkese uyum sağlamak senin en büyük becerilerinden biri. Sen grup içinde bir köprü gibisin. Fikir ayrılıkları, tartışmalar ya da yanlış anlamalar olduğunda araya girerek her iki tarafı da anlamaya çalışıyorsun. Kırıcı olmadan, kimseyi incitmeden bu durumu çözme kabiliyetin var. Ayrıca, yeni insanlarla kaynaşma konusunda da çok başarılısın. Grupta kimse birbirini tanımadığında, sen herkesi bir araya getirip ortamı yumuşatıyorsun. Bu yüzden arkadaşların seni seviyor ve seninle vakit geçirmeyi dört gözle bekliyor. Yine de, bazen bu kadar uyumlu olmak seni yorabilir. Kendi düşüncelerini ve isteklerini ifade etmekte zorlandığın anlar olabilir. Başkalarına uymak yerine, arada sırada da olsa kendi fikirlerini öne sürmek sana da iyi gelecektir. Ancak, bu uyumlu yapın sayesinde arkadaş grubunda herkesin sana güveni tam!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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