Arkadaş Grubunda Sen Kimsin?

Arkadaş grubunda senin yerin çok net: Sen lider ruhlusun! Gerek organizasyon becerilerin, gerekse karar verme yeteneğinle arkadaş grubun içinde her zaman başı çeken kişi sensin. İnsanlar sana güveniyor, fikirlerine değer veriyor ve zor kararları senin almanı bekliyor. Sorumluluk almak senin için zorlayıcı değil, aksine bu seni motive eden bir şey. Herkesin ne yapacağını bilemediği durumlarda sen devreye giriyor, bir düzen kuruyorsun.vBuluşmalardan etkinliklere kadar her türlü planı organize etmeye bayılıyorsun. Sadece bu da değil, sorunlar karşısında soğukkanlı ve çözüm odaklısın. Eğer grubunda bir tartışma ya da fikir ayrılığı yaşanıyorsa, sen devreye girerek durumu çözebilecek bir yol buluyorsun. İnsanlar sana fikir danışmaktan çekinmiyor, çünkü senin liderlik yönün ve sakin tavrın onların da güvenini kazanmış durumda. Ancak, bazen her şeyi organize etmeye çalışmaktan yorgun düşebilirsin. Arada sırada da olsa liderlik koltuğunu başkasına bırakmak, sana dinlenme fırsatı tanıyabilir. Ama net olan bir şey var: Arkadaş grubun senin gibi bir lidere sahip olduğu için çok şanslı!