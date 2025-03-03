Burcuna Göre Ne Kadar Duygusalsın?
Burcuna Göre Ne Kadar Duygusalsın?
Her burç, karakterine dair ipuçları taşır. Peki, burcunun senin duygusal yapın hakkında neler söylediğini hiç merak ettin mi? Kimi burç olaylara daha mantıklı ve mesafeli yaklaşırken, kimisi hislerini yoğun bir şekilde yaşamaktan kendini alıkoyamaz. Bu testte, burcuna göre ne kadar duygusal olduğunu öğrenmeye ne dersin?
Hadi teste!
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Sen %60 duygusalsın!
Sen %75 duygusalsın!
Sen %50 duygusalsın!
Sen %95 duygusalsın!
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Sen %40 duygusalsın!
Sen %65 duygusalsın!
Sen %80 duygusalsın!
Sen %55 duygusalsın!
Sen %45 duygusalsın!
Sen %40 duygusalsın!
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