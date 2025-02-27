Kendinde En Sevdiğin Özelliğine Ne?
Kendinde En Sevdiğin Özelliğine Ne?
Herkesin kendine has harika özellikleri var! Kimi pratik zekasına hayran, kimi sıcakkanlı yetenekleriyle insanları dolduruyor. Peki, sen kendinde en çok hangi özelliğini seviyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde nasıl tepki verirsin?
4. Yeni insanlarla tanıştığında ilk izlenimin ne olur?
5. Başarı için mücadele eder misin?
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6. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
7. İlişkilerde seni tanımlayan en önemli özellik nedir?
8. Kendini ifade ederken en çok hangi yöntemi kullanırsın?
9. Seni en çok hangi durum rahatsız eder?
10. Kendini genelde iyi hissediyor musun?
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Senin kendinde en sevdiğin özelliğin yardımseverliğin!
Senin kendinde en sevdiğin özelliğin disiplinin!
Senin kendinde en sevdiğin özelliğin eğlenceli olman!
Senin kendinde en sevdiğin özelliğin mantıklı olman!
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