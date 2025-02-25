Eski Sevgilinin Hala Aklında mısın?
Eski Sevgilinin Hala Aklında mısın?
Bitti diye düşündüğün bir ilişkinin ardından aklından şu soru geçebilir: 'Acaba hala benim hakkımda düşünüyor mu?' İlişki bittikten sonra bile bazı ipuçları eski sevgilinin hâlâ seni unutamadığını gösterebilir. Merak ediyorsan, bu test sana bazı işaretler sunabilir!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sosyal medyada seni takip etmeye devam ediyor mu?
4. Sana son zamanlarda mesaj attı mı?
5. Yeni ilişkisinde sık sık senden bahsettiğini duyuyor musun?
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6. Onu özlüyor musun?
7. Eski sevgilinle aynı ortamdayken sana karşı nasıl davranıyor?
8. Birine seni sorduğunu duydun mu?
9. Birlikteyken gittiğiniz yerlere gitmeye devam ediyor mu?
10. Onun hayatında yeni biri var mı?
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Sen hala eski sevgilinin aklındasın!
Eski sevgilin seni aklından çıkarmaya çalışıyor!
Sen eski sevgilinin aklında değilsin!
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