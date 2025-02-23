Hangi Renk Senin Ruhuna İyi Geliyor?
Hangi Renk Senin Ruhuna İyi Geliyor?
Herkesin ruhuna dokunan, huzur veren ya da enerji katan bir renk vardır. Hayatında seni yansıtan ve içinde pozitif bir etki yaratan rengin hangisi olduğunu hiç merak ettin mi?
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1. Kendini en huzurlu hissettiğin ortam neresi?
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2. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
3. Genelde hangi özelliğin ön plandadır?
4. Bir tatil planı yaparken nereye gitmeyi tercih edersin?
5. Günün hangi saatinde kendini en enerjik hissedersin?
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6. Hayatında bir değişiklik yapacak olsan, neyle başlarsın?
7. İnsanlarla vakit geçirmek mi, yalnız kalmak mı sana daha iyi gelir?
8. Sence hayatta en önemli şey nedir?
9. Bir film izlerken en çok hangi türü tercih edersin?
10. Aşk senin için önemli mi?
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Mavi senin ruhuna iyi geliyor!
Kırmızı senin ruhuna iyi geliyor!
Sarı senin ruhuna iyi geliyor!
Mor senin ruhuna iyi geliyor!
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