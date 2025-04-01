Kaygılı Bağlananlar Buraya! İlişkideki Endişeni Tahmin Ediyoruz!

Sen bu ilişkide iletişimin kopacağından endişe ediyorsun. Yani partnerinle konuşamamak ya da birbirinizi yanlış anlamak en büyük endişen. Sen istiyorsun ki herkes her istediğini açıkça anlatsın ve mükemmel bir iletişiminiz olsun. Ama kendini hep 'Acaba bunu derken ne demek istedi?' diye düşünürken buluyorsun. Çünkü ilişkinde bir şeyleri yanlış anlamaktan ya da yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorsun. Bu belirsizlikler de ilişkinde mutlu ve huzurlu olmanı engelliyor. Biraz konuşmazsanız mesela bu senin için cehennem. Çünkü hemen bir şey mi oldu diye kafanda kurmaya başlıyorsun.