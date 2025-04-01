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Kaygılı Bağlananlar Buraya! İlişkideki Endişeni Tahmin Ediyoruz!

etiket Kaygılı Bağlananlar Buraya! İlişkideki Endişeni Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 23:46

İlişkiler genelde huzur ve mutluluk getirse de bazı ilişkilerde durumlar o kadar karışıyor ki daha çok kaygılanabiliyoruz. Peki senin ilişkinde endişe duyduğun şey ne birlikte bulalım mı?

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1. Tabii ki önce bir cinsiyetini öğrenelim...

2. O gün partnerin hiç mesaj atmadı, nasıl hissedersin?

3. Peki sence bir ilişkideki en önemli şey ne?

4. Partnerin o gece arkadaşlarıyla yalnız buluşacağını söylüyor, tepkin ne olur?

5. Partnerinle sohbet ediyorsun ama o telefonuyla uğraşıyor, ne yaparsın?

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6. İlk görüşte aşk var mı sence?

7. İlişkin konusunda ne düşünüyorsun?

8. Beraber tatil planı yapıyor musunuz?

Senin endişen iletişim eksikliği!

Sen bu ilişkide iletişimin kopacağından endişe ediyorsun. Yani partnerinle konuşamamak ya da birbirinizi yanlış anlamak en büyük endişen. Sen istiyorsun ki herkes her istediğini açıkça anlatsın ve mükemmel bir iletişiminiz olsun. Ama kendini hep 'Acaba bunu derken ne demek istedi?' diye düşünürken buluyorsun. Çünkü ilişkinde bir şeyleri yanlış anlamaktan ya da yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorsun. Bu belirsizlikler de ilişkinde mutlu ve huzurlu olmanı engelliyor. Biraz konuşmazsanız mesela bu senin için cehennem. Çünkü hemen bir şey mi oldu diye kafanda kurmaya başlıyorsun.

Senin endişen terk edilmek!

Senin ilişkideki en büyük korkun terk edilmek. Bir ilişkide sürekli bırakılacağını düşünmek seni duygusal olarak çok zorluyor. Partnerinin seni sevmediği ya da sevse bile bunun yetmeyeceğini düşünüyorsun. Partnerin farklı bir davranış gösterse hemen bunu terk edileceğine yoruyorsun. Biraz ilgisi azalsa ya da o gün mesaj atmasa sen hemen terk edileceğine inanıyorsun. Bu kaygı, hem seni hem ilişkini çok yoruyor. Sürekli kendini, partnerini ve ilişkini sorguluyorsun, doğal olarak bu da ilişkide sorunlar yaşamana neden oluyor.

Senin endişen kontrolü kaybetmek!

Senin için ilişki biraz kontrol demek. Yani partnerini sürekli kontrol etmek istiyorsun. Eğer yeterince edemezsen de bu sende bir huzursuzluk yaratıyor. Kontrol etmenin nedeni partnerinin senle ilgili ne düşündüğünü, sana ne kadar yakın olduğunu sürekli bilmek istemen. Partnerinin ne düşündüğünü, nerede olduğunu ya da neler yaptığını hep bilmek ve anlık öğrenmek istiyorsun. Ama bu durum bazen senin ve partnerin için çok zor oluyor. Sensiz partnerinin bir şey yapacak olması tek kelimeyle ödünü koparıyor.

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