Kaygılı Bağlananlar Buraya! İlişkideki Endişeni Tahmin Ediyoruz!
Kaygılı Bağlananlar Buraya! İlişkideki Endişeni Tahmin Ediyoruz!
İlişkiler genelde huzur ve mutluluk getirse de bazı ilişkilerde durumlar o kadar karışıyor ki daha çok kaygılanabiliyoruz. Peki senin ilişkinde endişe duyduğun şey ne birlikte bulalım mı?
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1. Tabii ki önce bir cinsiyetini öğrenelim...
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2. O gün partnerin hiç mesaj atmadı, nasıl hissedersin?
3. Peki sence bir ilişkideki en önemli şey ne?
4. Partnerin o gece arkadaşlarıyla yalnız buluşacağını söylüyor, tepkin ne olur?
5. Partnerinle sohbet ediyorsun ama o telefonuyla uğraşıyor, ne yaparsın?
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6. İlk görüşte aşk var mı sence?
7. İlişkin konusunda ne düşünüyorsun?
8. Beraber tatil planı yapıyor musunuz?
Senin endişen iletişim eksikliği!
Senin endişen terk edilmek!
Senin endişen kontrolü kaybetmek!
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