Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'nun Kendisi Hakkında Söylediklerine Geçmiş Röportajlarıyla Yanıt Verdi

Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasına adım attı. Televizyon ekranlarında yıllardır farklı konseptlerdeki yarışmalarıyla izlediğimiz Ilıcalı, artık futbol sektöründe kendini göstermeye karar verdi. O Ses Türkiye, Survivor, Yeteneksizsiniz gibi ses getiren işlere imza atan Ilıcalı'nın, futbol dünyasında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor elbette.

Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla, paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Ilıcalı videosunu 'Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki...' notuyla paylaştı.