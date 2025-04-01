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Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'nun Kendisi Hakkında Söylediklerine Geçmiş Röportajlarıyla Yanıt Verdi

Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'nun Kendisi Hakkında Söylediklerine Geçmiş Röportajlarıyla Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 23:47 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 23:55

Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasına adım attı. Televizyon ekranlarında yıllardır farklı konseptlerdeki yarışmalarıyla izlediğimiz Ilıcalı, artık futbol sektöründe kendini göstermeye karar verdi. O Ses Türkiye, Survivor, Yeteneksizsiniz gibi ses getiren işlere imza atan Ilıcalı'nın, futbol dünyasında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor elbette. 

Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla, paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Ilıcalı videosunu 'Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki...' notuyla paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hatipoğlu'nun Ilıcalı için "Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum" demesi üzerine gelen yanıt kısa sürede gündem oldu.

Hatipoğlu'nun Ilıcalı için "Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum" demesi üzerine gelen yanıt kısa sürede gündem oldu.

Acun Ilıcalı paylaşımına 'Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki..' notunu düştü.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı;

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı;
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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