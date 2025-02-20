Eski İlişkilerin Sana Ne Öğretti?
Eski İlişkilerin Sana Ne Öğretti?
Hepimizin geçmiş ilişkileri var ve bu deneyimler bizi bir şekilde şekillendirir. Kimi zaman acı tatlı anılar bırakır, kimi zaman ise önemli dersler. Eski ilişkilerimizden öğrendiklerimiz, gelecekteki ilişkilerimizde nasıl biri olacağımızı belirler. Peki senin eski ilişkilerin sana ne öğretti?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Eski sevgilinle arandaki en büyük sorun neydi?
4. Ayrıldığınızda ne hissettin?
5. Ayrıldıktan sonra eski sevgilini geri kazanmak için bir şeyler denedin mi?
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6. İlişkin bittikten sonra ne kadar sürede toparlandın?
7. Eski ilişkinin bitmesine en çok ne sebep oldu?
8. Eski sevgililerinle arkadaş kalmayı başarabiliyor musun?
9. Bir sonraki ilişkinde neyi farklı yapmayı planlıyorsun?
10. Eski ilişkinde en çok hangi duygu ön plandaydı?
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Eski ilişkilerin sana kendini sevmeyi öğretti!
Eski ilişkilerin sana iletişimin gücünü öğretti!
Eski ilişkilerin sana bağımsızlığı öğretti!
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