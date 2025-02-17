Sen Neden Kimseye Aşık Olamıyorsun?
Sen Neden Kimseye Aşık Olamıyorsun?
Aşk herkese göre farklı bir deneyim olabilir. Kimisi kolayca aşık olurken, kimisi aşka karşı mesafeli durabilir. Sen neden kimseye aşık olamıyorsun? Belki de farkında olmadan aşka engel koyan şeyler var.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
4. Son ciddi ilişkin ne kadar sürdü?
5. Birine kolayca güvenebilir misin?
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6. Geçmiş ilişkilerin neden bitti?
7. Seni çekici bulduğunu düşündüğün biriyle aynı ortamda ne hissedersin?
8. Kalp kırıklığından korkar mısın?
9. Birine açılmak sana zor gelir mi?
10. Flört etmek sana ne hissettiriyor?
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Sen aşka mesafeli olduğun için kimseye aşık olamıyorsun!
Sen özgürlüğüne düşkün olduğun için kimseye aşık olamıyorsun!
Sen doğru kişiyi beklediğin için kimseye aşık olamıyorsun!
Aşk sana mantıklı gelmediği için kimseye aşık olamıyorsun!
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