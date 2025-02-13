İlişkiniz Ne Kadar Romantik?
İlişkiniz Ne Kadar Romantik?
İlişkiler, herkesin farklı bir romantizm anlayışıyla şekillenir. Kimi çiftler küçük sürprizlerle birbirlerini mutlu ederken, kimileri daha sakin ve doğal bir sevgiyi tercih eder. Peki, senin ve partnerinin ilişkisi ne kadar romantik? Siz aşkınızı büyük jestlerle mi gösteriyorsunuz, yoksa günlük hayatın içinde gizli olan küçük anlarla mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle nasıl vakit geçirmeyi seversin?
4. İlişkinizde özel günler nasıl kutlanır?
5. Romantik bir tatil seviyor musunuz?
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6. Partnerine sevdiğini ne sıklıkla söylersin?
7. İkiniz arasında "özel bir şarkı" ya da "özel bir yer" var mı?
8. Evlilik hayaliniz var mı?
9. Peki sevgilinle günde kaç defa telefonda konuşursun?
10. Partnerinle el ele tutuşmak ya da sarılmak sizin için ne ifade ediyor?
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İlişkiniz romantizmle dolu!
İlişkinizin dengeli bir romantizmi var!
İlişkinizde romantizm ikinci planda!
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