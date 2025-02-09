Sen Bu Hayatı Ne Kadar Seviyorsun?
Sen Bu Hayatı Ne Kadar Seviyorsun?
Herkes hayatı farklı şekillerde yaşıyor. Kimi her anın tadını çıkarır, kimi ise hayatın iniş çıkışlarına daha temkinli yaklaşır. Peki sen bu hayatı ne kadar seviyorsun? Hayata karşı olan tutumunu ve genel mutluluğunu merak ediyorsan, bu test tam sana göre!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları güne nasıl başlarsın?
4. Hayatında karşılaştığın zorluklara nasıl bakıyorsun?
5. Yeni bir şey denemek konusunda heyecanlı mısındır?
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6. Sosyal çevrenle ilişkilerin nasıl?
7. Kendinle baş başa kaldığında ne hissedersin?
8. Gelecek kaygısı yaşıyor musun?
9. Haftasonunu nasıl geçirirsin?
10. Bir hedef koyduğunda ne kadar motive oluyorsun?
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Sen bu hayata aşıksın!
Sen hayatı bazen seviyor bazen de nefret ediyorsun!
Sen hayatı pek sevmiyorsun!
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