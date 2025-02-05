Bu Ünlülere Hangi Saç Daha Çok Yakışmış? Uzun Saç mı Kısa Saç mı?
Bu Ünlülere Hangi Saç Daha Çok Yakışmış? Uzun Saç mı Kısa Saç mı?
Ünlüler, tarzları ve imajlarıyla her zaman ilham kaynağı olmuştur. Saç modelleri de onların görünümünün en dikkat çekici unsurlarından biri! Peki, bazı ünlülere uzun saç mı yoksa kısa saç mı daha çok yakışıyor?
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1. Tuba Büyüküstün
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2. Burçin Terzioğlu
3. Afra Saraçoğlu
4. Melisa Aslı Pamuk
5. Sevda Erginci
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6. Nesrin Cavadzade
7. Esra Bilgiç
8. Hafsanur Sancaktutan
9. Cansu Dere
10. Burcu Biricik
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11. Selin Şekerci
12. Berrak Tüzünataç
13. Birce Atalay
14. Deniz Baysal
15. Meriç Aral
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16. İrem Helvacıoğlu
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