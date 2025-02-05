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Bu Ünlülere Hangi Saç Daha Çok Yakışmış? Uzun Saç mı Kısa Saç mı?

Bu Ünlülere Hangi Saç Daha Çok Yakışmış? Uzun Saç mı Kısa Saç mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 13:01

Ünlüler, tarzları ve imajlarıyla her zaman ilham kaynağı olmuştur. Saç modelleri de onların görünümünün en dikkat çekici unsurlarından biri! Peki, bazı ünlülere uzun saç mı yoksa kısa saç mı daha çok yakışıyor?

Hadi ankete!

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1. Tuba Büyüküstün

2. Burçin Terzioğlu

3. Afra Saraçoğlu

4. Melisa Aslı Pamuk

5. Sevda Erginci

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6. Nesrin Cavadzade

7. Esra Bilgiç

8. Hafsanur Sancaktutan

9. Cansu Dere

10. Burcu Biricik

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11. Selin Şekerci

12. Berrak Tüzünataç

13. Birce Atalay

14. Deniz Baysal

15. Meriç Aral

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16. İrem Helvacıoğlu

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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