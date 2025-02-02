İlişkiniz Hangi Meyveye Benziyor?
İlişkiniz Hangi Meyveye Benziyor?
İlişkiler, bazen tatlı bir çilek gibi hafif ve keyif verici olabilir, bazen de ekşi bir limon gibi zorlayıcı anlarla dolu olabilir. Peki, sizin ilişkiniz hangi meyveye benziyor?
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1. İlişkinizde en çok neye önem verirsiniz?
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2. Bir anlaşmazlık yaşadığınızda nasıl çözersiniz?
3. Partneriniz size sürpriz yaptığında nasıl hissedersiniz?
4. Onu gerçekten seviyor musun?
5. Birlikte olduğunuzda zaman nasıl geçiyor?
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6. Partnerinizle olan uyumunuz nasıl?
7. Birlikte sık sık vakit geçirir misiniz?
8. Partnerinizin en sevdiğiniz özelliği nedir?
9. Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alırsınız?
10. Peki genelde hangisiyle hareket edersin?
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Sizin ilişkiniz çileğe benziyor!
Sizin ilişkiniz limona benziyor!
Sizin ilişkiniz elmaya benziyor!
Sizin ilişkiniz kiraza benziyor!
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