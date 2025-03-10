onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4000 TL Oldu

Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4000 TL Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 15:15 Son Güncelleme: 10.03.2025 - 15:44

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler: 'Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu.

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme torba kanun teklifle Meclis'e sunuldu.

AKP Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artışta yasa teklifinde yer aldı.

Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3’er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. İki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
9
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
morbusmentis

ooo harca harca bitmez.. hadi yine iyisiniz gebes kaplumbağalar

Kerem Senol

bu nasıl bir yorum böyle,sonrada biz görgülü,bilgili bireylerin diyorsunuz.Gebes kaplumbağa senin ..... desem hoşuna gider mi.Not: bende emekli biriyim...

WantonNovelSMYRNA

Devletin resmi rakamıyla Şubat 2024-Şubat 2025 kira artış oranı: %56,35. Yani 1 yılda değişim gösteren enflasyon. Emekliye İkramiyede zam %25. Bence full yol... Devamını Gör

Kerem Senol

hee vallahi doğru dedin Avrupa'da bizi kıskanıyor yerseniz...

KucukEniste

Kendı tutar salkımı mıllete verır 4-5 ... Bu ulke uyanmadıkca semer vuran cok olur Emeklılerde de hıc akıllanacak yüz yok ... secım senesı bı ıkramıye dersın... Devamını Gör