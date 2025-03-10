Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4000 TL Oldu
Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4000 TL Oldu
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler: 'Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz.'
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Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ooo harca harca bitmez.. hadi yine iyisiniz gebes kaplumbağalar
bu nasıl bir yorum böyle,sonrada biz görgülü,bilgili bireylerin diyorsunuz.Gebes kaplumbağa senin ..... desem hoşuna gider mi.Not: bende emekli biriyim...
Devletin resmi rakamıyla Şubat 2024-Şubat 2025 kira artış oranı: %56,35. Yani 1 yılda değişim gösteren enflasyon. Emekliye İkramiyede zam %25. Bence full yol... Devamını Gör
hee vallahi doğru dedin Avrupa'da bizi kıskanıyor yerseniz...
Kendı tutar salkımı mıllete verır 4-5 ... Bu ulke uyanmadıkca semer vuran cok olur Emeklılerde de hıc akıllanacak yüz yok ... secım senesı bı ıkramıye dersın... Devamını Gör