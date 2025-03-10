Emeklilerin Bayram İkramiyesi 4000 TL Oldu

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme torba kanun teklifle Meclis'e sunuldu.

AKP Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artışta yasa teklifinde yer aldı.

Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3’er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. İki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.