Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Yolların Ayrılması Beklenirken Terfi Kararı Geldi
Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Yolların Ayrılması Beklenirken Terfi Kararı Geldi
Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da ikinci teknik direktörle de yollar ayrılmak üzere. Abdullah Avcı'nın yerine gelen Şenol Güneş bordo mavililere çare olamadı. Deplasmanda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor son olarak da Hatayspor'a evinde yenildi. Şenol Güneş'i istifaya davet eden tribünlerde yönetime de tepki vardı. Bugün yönetim toplanarak Şenol Güneş hakkında karar vermesi bekleniyordu ancak ilginç bir karar alındığı iddia edildi.
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Trabzonspor'da Şenol Güneş'le yollar ayrılabilir.
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Yönetim bugün Şenol Güneş'le ilgili karar için toplandı ancak TRT Spor'un iddiasına göre ilginç bir karara varıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Fatıh Tekke gelır