Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Yolların Ayrılması Beklenirken Terfi Kararı Geldi

Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da ikinci teknik direktörle de yollar ayrılmak üzere. Abdullah Avcı'nın yerine gelen Şenol Güneş bordo mavililere çare olamadı. Deplasmanda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor son olarak da Hatayspor'a evinde yenildi. Şenol Güneş'i istifaya davet eden tribünlerde yönetime de tepki vardı. Bugün yönetim toplanarak Şenol Güneş hakkında karar vermesi bekleniyordu ancak ilginç bir karar alındığı iddia edildi.