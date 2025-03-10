onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Yolların Ayrılması Beklenirken Terfi Kararı Geldi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Yolların Ayrılması Beklenirken Terfi Kararı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 15:04

Lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da ikinci teknik direktörle de yollar ayrılmak üzere. Abdullah Avcı'nın yerine gelen Şenol Güneş bordo mavililere çare olamadı. Deplasmanda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor son olarak da Hatayspor'a evinde yenildi. Şenol Güneş'i istifaya davet eden tribünlerde yönetime de tepki vardı. Bugün yönetim toplanarak Şenol Güneş hakkında karar vermesi bekleniyordu ancak ilginç bir karar alındığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor'da Şenol Güneş'le yollar ayrılabilir.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'le yollar ayrılabilir.

Bu sezona Abdullah Avcı ile başlayan Trabzonspor, erken bir dönemde hoca değişikliğine gitti. Camianın istediği isim ise Fatih Tekke ve Şenol Güneş oldu. Yönetim Şenol Güneş'te karar kıldı. Ancak Şenol Güneş kötü gidişatı durduramadı ve daha büyük krizlere neden oldu.

Yönetim bugün Şenol Güneş'le ilgili karar için toplandı ancak TRT Spor'un iddiasına göre ilginç bir karara varıldı.

Yönetim bugün Şenol Güneş'le ilgili karar için toplandı ancak TRT Spor'un iddiasına göre ilginç bir karara varıldı.

Bordo-mavili yönetim ile deneyimli teknik adam arasında yapılan toplantının ardından, Güneş’in 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer almayacağı öğrenildi.

Kulüp yönetimi, Güneş’e sportif direktörlük görevi teklif etti. Ancak tecrübeli teknik adamın bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz netlik kazanmadı.

Trabzonspor cephesinden resmi bir açıklama beklenirken, Güneş’in önümüzdeki günlerde kararını vermesi ve kulübün geleceğiyle ilgili önemli bir sürecin şekillenmesi bekleniyor.

Adaylar şekilleniyor...

Adaylar şekilleniyor...

Şenol Güneş'in sportif direktörlük kararı ne olur bilinmez ancak Trabzonspor'un Arda Turan ve Fatih Tekke isimleriyle teknik direktörlük için görüşeceği iddia ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KucukEniste

Fatıh Tekke gelır