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Aldatılan Futbolcular Arasına Barcelonalı Ter Stegen de Katıldı

Aldatılan Futbolcular Arasına Barcelonalı Ter Stegen de Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 12:21

Futbolcular işleri itibariyle her zaman göz önünde olan isimler. Özle hayatları da aynı şekilde hepimizin gözü önünde yaşanıyor. Aşkları da ayrılıkları da hepimizin şahitliğinde yaşanıyor. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın mahkeme kayıtlarına kadar şahit olmuştuk. Halen ikilinin birbirine attığı mesajları dahi sosyal medyada okuyabiliyoruz. Özel hayatlarında aldatan ya da aldatılan futbolcular ise hem magazin basını hem de futbol basını tarafından sık sık manşetlere taşınıyor. Bu kez başrolde Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen var.

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Büyük takımlarda forma giyen gözde bir oyuncuysanız her konuda basının yakın markajında olursunuz.

Büyük takımlarda forma giyen gözde bir oyuncuysanız her konuda basının yakın markajında olursunuz.

Futbolcular da şöhretlerinin bedelini bazen magazin 'ürünü' olmakla ödüyor. Onların aşk hikayelerini ve üzüntülerini yakından takip edebiliyoruz. Josip Ilicic'in Atalanta'da zirvedeyken aldatıldığını öğrenmesi ve girdiği depresyon sonrası eriyen kariyerini hepimiz hatırlıyoruz. Tüm basının böyle bir konuda odak noktası olmayı Ilıcic adeta kaldıramamıştı.

Bu kez aldatılma hikayesinin başrolünde Alman kaleci Ter Stegen var.

Bu kez aldatılma hikayesinin başrolünde Alman kaleci Ter Stegen var.

Barcelona'da uzun yıllar forma giyen Ter Stegen, aldatıldığını öğrenen futbolcu olarak bu sabah İspanyol basını başta olmak üzere tüm dünyada konuşulmaya başlandı. 

İddiaya göre Marc André Ter Stegen, karısının kendisini kişisel antrenörüyle aldattığını öğrendikten sonra karısı Daniela Jehle'den boşandı.

Marc André Ter Stegen, çocuklarına duyduğu sevgi sebebiyle onların imkanlarının kısıtlamamak adına lüks malikanesini terk etti ve 2 aydan fazla süredir Barcelona'daki bir otelde tamamen yalnız yaşıyor.

Depresyonda!

Depresyonda!

Ter Stegen'in bilindiği gibi ciddi de bir sakatlığı var. Formasından uzun süre sakat kalacak olan Alman kalecinin sezonu kapatması üzerine Barcelona yerine yeni bir kaleci almıştı. 

Hem sakatlık hem de aldatılma süreci sonrası Ter Stegen'in depresyona girdiği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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