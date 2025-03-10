Aldatılan Futbolcular Arasına Barcelonalı Ter Stegen de Katıldı
Aldatılan Futbolcular Arasına Barcelonalı Ter Stegen de Katıldı
Futbolcular işleri itibariyle her zaman göz önünde olan isimler. Özle hayatları da aynı şekilde hepimizin gözü önünde yaşanıyor. Aşkları da ayrılıkları da hepimizin şahitliğinde yaşanıyor. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın mahkeme kayıtlarına kadar şahit olmuştuk. Halen ikilinin birbirine attığı mesajları dahi sosyal medyada okuyabiliyoruz. Özel hayatlarında aldatan ya da aldatılan futbolcular ise hem magazin basını hem de futbol basını tarafından sık sık manşetlere taşınıyor. Bu kez başrolde Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen var.
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Büyük takımlarda forma giyen gözde bir oyuncuysanız her konuda basının yakın markajında olursunuz.
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Bu kez aldatılma hikayesinin başrolünde Alman kaleci Ter Stegen var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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