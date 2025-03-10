Aldatılan Futbolcular Arasına Barcelonalı Ter Stegen de Katıldı

Barcelona'da uzun yıllar forma giyen Ter Stegen, aldatıldığını öğrenen futbolcu olarak bu sabah İspanyol basını başta olmak üzere tüm dünyada konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre Marc André Ter Stegen, karısının kendisini kişisel antrenörüyle aldattığını öğrendikten sonra karısı Daniela Jehle'den boşandı.

Marc André Ter Stegen, çocuklarına duyduğu sevgi sebebiyle onların imkanlarının kısıtlamamak adına lüks malikanesini terk etti ve 2 aydan fazla süredir Barcelona'daki bir otelde tamamen yalnız yaşıyor.