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Hatayspor Mağlubiyeti Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki Son Maçı Olabilir

Hatayspor Mağlubiyeti Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki Son Maçı Olabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 10:21

Trabzonspor'da Hatayspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Kötü geçen sezonda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş fayda olamadı. Bu sezon Trabzonspor deplasman galibiyeti alamazken, son olarak da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a mağlup oldu. 

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrıları yükselmeye başladı. Yönetim de bugün tecrübeli hocanın gidip gitmeyeceğini görüşecek.

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Şenol Güneş, Trabzonspor'a çare olamadı.

Şenol Güneş, Trabzonspor'a çare olamadı.

Bu sezona Abdullah Avcı ile kötü bir şekilde başlayan Trabzonspor, erken bir dönemde hoca değişikliğine gitti. Camianın istediği isim ise Fatih Tekke ile Şenol Güneş oldu. Yönetim Şenol Güneş'te karar kıldı. Şenol Güneş'in performansı ise hayal kırıklığı oldu.

Deplasmanda galibiyet yok, skandal mağlubiyetler var...

Deplasmanda galibiyet yok, skandal mağlubiyetler var...

Şenol Güneş'in başında çıktığı maçlarda Trabzonspor bu sene hayal kırıklığı yaratmayı sürdürdü. Deplasmanda Trabzonspor'un henüz galibiyeti yok. Öte yandan alınan iç sahadaki dramatik mağlubiyetler ise taraftarın sabrını taşırdı. Son olarak iç sahada ligden düşmesine neredeyse kesin gözle bakılan Hatayspor'a verilen üç puan Güneş'in koltuğunu sorgulatmaya başladı. 

Bugün yönetim toplanacak ve Şenol Güneş'in geleceğine karar verecek.

Şenol Güneş'in Hatayspor sözleri yeniden gündem oldu.

Şenol Güneş'in Hatayspor sözleri yeniden gündem oldu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında konuşan Şenol Güneş'in sözleri tepki çekmişti. 

Güneş, 'Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?' demişti. 

Hatayspor mağlubiyeti sonrası koltuğu tartışılan Şenol Güneş'e sosyal medyada kullanıcılar Hatayspor sözlerini bir kez daha hatırlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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m.can_yakin

bu adama bu ülkede artık ekmek vermeyin ya. milli takımda tazminat peşinde koşan karakterini paraya satmış adamdan ne hayır beklersiniz anlamıyorum.

Caner T.

Şenol Güneş adamdır. Kurulan takım kötüyse yapacak bir şey yok. Kim gelirse gelsin başarılı olamaz.

Thistle

Ne alaka şimdi? Deprem zamanı ayıp etti, biz de Beşiktaşlı olarak kınadık. Kaç sene oldu, geçti gitti. Adamı her fırsatta buradan vurmanın manası yok.