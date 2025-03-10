Hatayspor Mağlubiyeti Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki Son Maçı Olabilir
Hatayspor Mağlubiyeti Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki Son Maçı Olabilir
Trabzonspor'da Hatayspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor. Kötü geçen sezonda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş fayda olamadı. Bu sezon Trabzonspor deplasman galibiyeti alamazken, son olarak da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'a mağlup oldu.
Hatayspor mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrıları yükselmeye başladı. Yönetim de bugün tecrübeli hocanın gidip gitmeyeceğini görüşecek.
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Şenol Güneş, Trabzonspor'a çare olamadı.
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Deplasmanda galibiyet yok, skandal mağlubiyetler var...
Şenol Güneş'in Hatayspor sözleri yeniden gündem oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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bu adama bu ülkede artık ekmek vermeyin ya. milli takımda tazminat peşinde koşan karakterini paraya satmış adamdan ne hayır beklersiniz anlamıyorum.
Şenol Güneş adamdır. Kurulan takım kötüyse yapacak bir şey yok. Kim gelirse gelsin başarılı olamaz.
Ne alaka şimdi? Deprem zamanı ayıp etti, biz de Beşiktaşlı olarak kınadık. Kaç sene oldu, geçti gitti. Adamı her fırsatta buradan vurmanın manası yok.