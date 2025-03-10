Hatayspor Mağlubiyeti Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki Son Maçı Olabilir

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında konuşan Şenol Güneş'in sözleri tepki çekmişti.

Güneş, 'Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?' demişti.

Hatayspor mağlubiyeti sonrası koltuğu tartışılan Şenol Güneş'e sosyal medyada kullanıcılar Hatayspor sözlerini bir kez daha hatırlattı.