onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sky Sport Ekranlarında Fenerbahçe'nin "We Are Clean" Tişörtü Gösterildi

Sky Sport Ekranlarında Fenerbahçe'nin "We Are Clean" Tişörtü Gösterildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 09:43

Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor. Mourinho'nun başarısı da başarısızlıkları da gördüğü kartlar da açıklamları da yurt dışında özellikle İngilitere'de gündem olabiliyor. Son olarak Galatasaray derbisi ve derbiden sonra yaşananlar da Avrupa'da geniş yankı buldu. 

Galatasaray'a karşı kullandığı 'We are clean' sözü Fenerium'da tişört olan Mourinho'ya bir destek de Sky Sport ekranlarından geldi. İngiliz gazeteci tişörtü göstererek Süper Lig hakkında yorum yaptı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de yaptığı her şey olay oluyor.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de yaptığı her şey olay oluyor.

Kazansa da kaybetse de Mourinho, İngiltere'de gazeteleri süslüyor. Açıklamaları, gördüğü kartlar, cezalar, polemikleri her zaman takip edilen Mourinho'nun Galatasaray maçında yaşadıkları da İngiltere basınında kendini buldu.

İngiliz gazeteci Gary Cotterill de bu tartışmalara dahil oldu ve Mourinho'dan yana tavır aldı.

İngiliz gazeteci Gary Cotterill de bu tartışmalara dahil oldu ve Mourinho'dan yana tavır aldı.

Sky Sport yorumcusu olan Cotterill, yayına We Are Clean tişörtü ile çıkarak izleyenlere sürpriz yaptı. Süper Lig hakkında yorumlar yapan Cotterill, 'Süper Lig'de Galatasaray'dan yana bir hiyerarşi var' dedi.

Yayında tişörtünü gösteren Cotterill, tişörtü Mourinho'nun hediye ettiğini söyledi.

Yayında tişörtünü gösteren Cotterill, tişörtü Mourinho'nun hediye ettiğini söyledi.

Cotterill, tişörtünü göstererek yayında şu ifadeleri kullandı: 

'Jose Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık ve ban bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın