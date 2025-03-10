Sky Sport Ekranlarında Fenerbahçe'nin "We Are Clean" Tişörtü Gösterildi

Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor. Mourinho'nun başarısı da başarısızlıkları da gördüğü kartlar da açıklamları da yurt dışında özellikle İngilitere'de gündem olabiliyor. Son olarak Galatasaray derbisi ve derbiden sonra yaşananlar da Avrupa'da geniş yankı buldu.

Galatasaray'a karşı kullandığı 'We are clean' sözü Fenerium'da tişört olan Mourinho'ya bir destek de Sky Sport ekranlarından geldi. İngiliz gazeteci tişörtü göstererek Süper Lig hakkında yorum yaptı.

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