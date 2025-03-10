Sky Sport Ekranlarında Fenerbahçe'nin "We Are Clean" Tişörtü Gösterildi
Sky Sport Ekranlarında Fenerbahçe'nin "We Are Clean" Tişörtü Gösterildi
Jose Mourinho'nun gelişi ile İngiliz basının da ilgisi Süper Lig maçlarında oluyor. Mourinho'nun başarısı da başarısızlıkları da gördüğü kartlar da açıklamları da yurt dışında özellikle İngilitere'de gündem olabiliyor. Son olarak Galatasaray derbisi ve derbiden sonra yaşananlar da Avrupa'da geniş yankı buldu.
Galatasaray'a karşı kullandığı 'We are clean' sözü Fenerium'da tişört olan Mourinho'ya bir destek de Sky Sport ekranlarından geldi. İngiliz gazeteci tişörtü göstererek Süper Lig hakkında yorum yaptı.
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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de yaptığı her şey olay oluyor.
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İngiliz gazeteci Gary Cotterill de bu tartışmalara dahil oldu ve Mourinho'dan yana tavır aldı.
Yayında tişörtünü gösteren Cotterill, tişörtü Mourinho'nun hediye ettiğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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