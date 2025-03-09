Arjantin Basını Wanda Nara'nın Borç Batağında Olduğunu Yazdı
Arjantin Basını Wanda Nara'nın Borç Batağında Olduğunu Yazdı
Aşkları da olay oldu, ayrılıkları da... Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin özel hayatı onlar ayrılsa da gündemden düşmüyor. Karşılıkı suçlamalar ve davalarla geçen süreçte Arjantin, İspanya, İtalya ve Türkiye spor ve magazin basını da konuyla yakından ilgileniyor. Arjantin'den gelen son iddia ise Wanda Nara'nın ekonomik durumuyla ilgili... İddiaya göre Wanda Nara borç batağında yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşkları bitti ama kavgaları sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantin basınından Wanda Nara'nın ekonomik durumuyla ilgili de yeni bir iddia geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın