Arjantin Basını Wanda Nara'nın Borç Batağında Olduğunu Yazdı

Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarına Mauro Icardi’nin şiddet uyguladığını iddia etti. Bu suçlamalara karşılık Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Senin çocukların bana baba diyor' diyerek kendisini savundu.

Nara’nın bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, Icardi’den de karşı bir hamle gecikmedi.

America TV’nin haberine göre, Mauro Icardi ve avukatları, Wanda Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

İddialara göre, Nara’nın kızlarını ATV’ye bindirmesi bu sürecin fitilini ateşledi. Icardi’nin avukatları, bu durumu delillendirerek mahkemeye sunmak üzere bir dilekçe hazırladı.