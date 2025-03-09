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Arjantin Basını Wanda Nara'nın Borç Batağında Olduğunu Yazdı

Arjantin Basını Wanda Nara'nın Borç Batağında Olduğunu Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 23:46

Aşkları da olay oldu, ayrılıkları da... Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin özel hayatı onlar ayrılsa da gündemden düşmüyor. Karşılıkı suçlamalar ve davalarla geçen süreçte Arjantin, İspanya, İtalya ve Türkiye spor ve magazin basını da konuyla yakından ilgileniyor. Arjantin'den gelen son iddia ise Wanda Nara'nın ekonomik durumuyla ilgili... İddiaya göre Wanda Nara borç batağında yaşıyor.

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Aşkları bitti ama kavgaları sürüyor.

Aşkları bitti ama kavgaları sürüyor.

Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarına Mauro Icardi’nin şiddet uyguladığını iddia etti. Bu suçlamalara karşılık Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Senin çocukların bana baba diyor' diyerek kendisini savundu.

Nara’nın bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, Icardi’den de karşı bir hamle gecikmedi.

America TV’nin haberine göre, Mauro Icardi ve avukatları, Wanda Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

İddialara göre, Nara’nın kızlarını ATV’ye bindirmesi bu sürecin fitilini ateşledi. Icardi’nin avukatları, bu durumu delillendirerek mahkemeye sunmak üzere bir dilekçe hazırladı.

Arjantin basınından Wanda Nara'nın ekonomik durumuyla ilgili de yeni bir iddia geldi.

Arjantin basınından Wanda Nara'nın ekonomik durumuyla ilgili de yeni bir iddia geldi.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu iddia etti.

Latorre, Nara’nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi’yi de kızlarının telefonlarından engellediğini öne sürdü. Bu durum üzerine Icardi’nin Nara’yı şikayet ettiği belirtildi.

Ayrıca gazeteci, Wanda Nara’nın mahkemelere milyonlarca para cezası borcu olduğunu da ifade etti.

Yanina Latorre, 'Wanda 240 milyon peso para cezası yedi. Ne yazık' diyerek, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gazeteci, ilerleyen günlerde konu hakkında daha fazla detay paylaşacağını da belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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