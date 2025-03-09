Olimpiyatlarda Bizi Gururlandıran Şevval İlayda Tarhan Altın Madalya Sahibi Oldu!

Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı.

Kazanılan madalya 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyası olmuştu.

Paris'in ardından Şevval İlayda Tarhan ile bir kez daha gururlandık.