Olimpiyatlarda Bizi Gururlandıran Şevval İlayda Tarhan Altın Madalya Sahibi Oldu!
Olimpiyatlarda Bizi Gururlandıran Şevval İlayda Tarhan Altın Madalya Sahibi Oldu!
Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı.
Kazanılan madalya 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyası olmuştu.
Paris'in ardından Şevval İlayda Tarhan ile bir kez daha gururlandık.
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Paris'te tarih yazan ekipten Şevval İlayda Tarhan'ın adım adım gelen başarısı.
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Şevval İlayda Tarhan, Osijek'te tarih yazdı.
Takım halinde de bronz madalya sevinci yaşadık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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