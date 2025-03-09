onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Olimpiyatlarda Bizi Gururlandıran Şevval İlayda Tarhan Altın Madalya Sahibi Oldu!

Olimpiyatlarda Bizi Gururlandıran Şevval İlayda Tarhan Altın Madalya Sahibi Oldu!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 19:39

Yaz aylarında Paris'te Türkiye'nin spordaki durumu sorgulanırken bizi gururlandıran birkaç alandan biri de Atıcılık branşıydı. Atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ve Yusuf Dikeç'in bir fenomene dönüşmesi takımımızı farklı bir seviyeye çıkarmıştı. 

Kazanılan madalya 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyası olmuştu.

Paris'in ardından Şevval İlayda Tarhan ile bir kez daha gururlandık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris'te tarih yazan ekipten Şevval İlayda Tarhan'ın adım adım gelen başarısı.

Paris'te tarih yazan ekipten Şevval İlayda Tarhan'ın adım adım gelen başarısı.

Paris'te tartışmalı geçen yazın ardından elimizdeki sayılı mutluluklardan biri Atıcılık takımımızın tarihinde kazandığı ilk madalyaydı. Tarhan ve Dikeç ikilisi kazandıkları gümüş madalya ve sonrasında oluşan 'fenomenle', altın madalya kazanan takımdan daha çok konuşulmuşlardı.

Şevval İlayda Tarhan, Osijek'te tarih yazdı.

Şevval İlayda Tarhan, Osijek'te tarih yazdı.

Şevval İlayda Tarhan'ın Paris'teki önemli başarısının ardından Avrupa'da da başarılarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyordu. Öyle de oldu. 

Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde yarıştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde de bronz madalya sevinci yaşadık.

Takım halinde de bronz madalya sevinci yaşadık.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde süren şampiyonada, 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı, bireysel skorlarının toplamıyla takım halinde bronz madalya kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın