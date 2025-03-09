Galatasaray, Muslera'nın Alternatifini Buldu: Inaki Pena Geri Geliyor
Galatasaray, Muslera'nın Alternatifini Buldu: Inaki Pena Geri Geliyor
Galatasaray'da kaleci düğümü çözülüyor. Muslera özellikle bu sezonki performansıyla epey eleştiri almıştı. Bilhassa Avrupa'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Muslera artık taraftarın vazgeçilmezi değil. Gitmek istediğini her fırsatta söylemesi de yönetimi arayışa itmişti. Galatasaray yönetimi çözümü uzakta aramadan bilindik bir isme yöneldi. Muslera'nın vedasının ardından Pena geri gelecek.
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Galatasaray'da tartışmalı isimlerin başında Muslera geliyor.
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Yönetim riske girmeden bilindik bir isme yöneldi.
Sarı kırmızılılar 10 milyon Euro ödemeye hazır!
Inaki Pena bu sezon 22 maçta forma giydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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