Galatasaray, Muslera'nın Alternatifini Buldu: Inaki Pena Geri Geliyor

Galatasaray, Pena için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bununla birlikte Barcelona'nın kararı da bekleniyor. Hansi Flick'in gitmesine izin vermesi beklenen Pena için yönetim ve sportif direktör kararı önemli olacak. Sportif Direktör Deco, Inaki Pena ile ilgili farklı tekliflerin de olduğu bir listeden seçimini yapacak.