onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Muslera'nın Alternatifini Buldu: Inaki Pena Geri Geliyor

Galatasaray, Muslera'nın Alternatifini Buldu: Inaki Pena Geri Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 18:29

Galatasaray'da kaleci düğümü çözülüyor. Muslera özellikle bu sezonki performansıyla epey eleştiri almıştı. Bilhassa Avrupa'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Muslera artık taraftarın vazgeçilmezi değil. Gitmek istediğini her fırsatta söylemesi de yönetimi arayışa itmişti. Galatasaray yönetimi çözümü uzakta aramadan bilindik bir isme yöneldi. Muslera'nın vedasının ardından Pena geri gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da tartışmalı isimlerin başında Muslera geliyor.

Galatasaray'da tartışmalı isimlerin başında Muslera geliyor.

Muslera bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da yediği gollerle taraftarını hayli üzdü. Eskiden 'haksız rekabet' diye anılan Muslera artık taraftarın vazgeçilmezi değil. Sık sık ülkesine dönmek istediğini de söyleyen Muslera'nın sezon sonu gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray yönetimi de alternatifleri hazır tutuyor.

Yönetim riske girmeden bilindik bir isme yöneldi.

Yönetim riske girmeden bilindik bir isme yöneldi.

Galatasaray yönetimi Muslera'nın alternatifini buldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen Inaki Pena'yı tekrar listesine alan yönetim bu transferin gerçekleşmesi için önemli bir bütçe ayıracak. Forma giydiği dönem önemli bir iz bırakan Pena'ya taraftarlar da sıcak bakıyor.

Sarı kırmızılılar 10 milyon Euro ödemeye hazır!

Sarı kırmızılılar 10 milyon Euro ödemeye hazır!

Galatasaray, Pena için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bununla birlikte Barcelona'nın kararı da bekleniyor. Hansi Flick'in gitmesine izin vermesi beklenen Pena için yönetim ve sportif direktör kararı önemli olacak. Sportif Direktör Deco, Inaki Pena ile ilgili farklı tekliflerin de olduğu bir listeden seçimini yapacak.

Inaki Pena bu sezon 22 maçta forma giydi.

Inaki Pena bu sezon 22 maçta forma giydi.

Pena'nın Marc-André ter Stegen'in sakatlığının ardından kaleyi devralması bekleniyordu, ancak teknik direktör Flick, Wojciech Szczesny'yi transfer ederek formayı ona teslim etti. Bu durumda, İspanyol kaleci şu an yedek olarak görev yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın