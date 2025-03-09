Okan Buruk Aldığı Ceza ile İlgili İmalı Açıklamalarda Bulundu
Okan Buruk Aldığı Ceza ile İlgili İmalı Açıklamalarda Bulundu
Galatasaray'da Okan Buruk, Fenerbahçe maçında yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza almıştı. Buruk, Kasımpaşa maçında cezasını çekmişti. Galatasaray da o maçta hayati bir puan kaybı yaşayarak tepki çekmişti.
Okan Buruk o maçın ardından bugün Alanyaspor karşısında takımın başında yer aldı. Maç önünde beIN Sports mikrofonlarına konuşan Okan Buruk, dikkat çekici açıklamalara imza attı. Buruk, konuşmasından ötürü aldığı cezayı 'Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum' dedi.
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Galatasaray'da Okan Buruk'un cezası sona erdi.
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Yayıncı kuruluşa ima dolu açıklamalar...
Cezasının ardından kulübeye döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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