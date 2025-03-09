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Okan Buruk Aldığı Ceza ile İlgili İmalı Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk Aldığı Ceza ile İlgili İmalı Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 21:26

Galatasaray'da Okan Buruk, Fenerbahçe maçında yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza almıştı. Buruk, Kasımpaşa maçında cezasını çekmişti. Galatasaray da o maçta hayati bir puan kaybı yaşayarak tepki çekmişti. 

Okan Buruk o maçın ardından bugün Alanyaspor karşısında takımın başında yer aldı. Maç önünde beIN Sports mikrofonlarına konuşan Okan Buruk, dikkat çekici açıklamalara imza attı. Buruk, konuşmasından ötürü aldığı cezayı 'Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum' dedi.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un cezası sona erdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un cezası sona erdi.

Fenerbahçe maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza alan Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekti. Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybıyla Buruk'a tepkiler de arttı. Okan Buruk bu akşam takımının başındaki görevine geri döndü.

Yayıncı kuruluşa ima dolu açıklamalar...

Yayıncı kuruluşa ima dolu açıklamalar...

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ardından ceza alan Buruk, maç önünde yayıncı kuruluşa esprili ve imalı açıklamalar yaptı. 

Buruk, Fenerbahçe maçından sonra ceza aldım. O paranın yarısını sizden alacağım. Çünkü o açıklamaları ben size yapmıştım. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm. Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden o paranın yarısını sizden alacağım.' dedi.

Cezasının ardından kulübeye döndü.

Cezasının ardından kulübeye döndü.

Okan Buruk, bir maç ceza, 1.5 milyon da para cezası almıştı. Mourinho da iki ayrı maddeden ikişer maç ceza almış. Tahkim Mourinho'nun cezasını toplamda ikiye düşürürken Okan Buruk'un cezası onanmıştı.

Okan Buruk, 3-3'lük Kasımpaşa maçında cezasını çektikten sonra Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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