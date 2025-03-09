Okan Buruk Aldığı Ceza ile İlgili İmalı Açıklamalarda Bulundu

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ardından ceza alan Buruk, maç önünde yayıncı kuruluşa esprili ve imalı açıklamalar yaptı.

Buruk, Fenerbahçe maçından sonra ceza aldım. O paranın yarısını sizden alacağım. Çünkü o açıklamaları ben size yapmıştım. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm. Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden o paranın yarısını sizden alacağım.' dedi.